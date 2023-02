Tito Nieves decide terminar su relación de amistad con el productor Sergio George. | Fuente: El País

Tito Nieves aclaró la rencilla que tiene con Sergio George luego de que se rumoreara que Yahaira Plasencia tenga que ver con la pelea de ambos artistas. El puertorriqueño estuvo enlazado con el programa de Magaly Medina donde decidió contar detalles de lo que pasó con el productor musical.

“Esto viene sucediendo hace dos semanas antes del lanzamiento de la canción, a través de un video, nosotros somos socios de esta canción junto con Daniela y no estamos de acuerdo porque no nos mostró el guion de la canción ni a mí ni a Daniela, y parece que se molestó con eso. Después lo más que me chocó a mí fue cuando dijo si en el Perú había abogados buenos y eso me dolió”, aseguró el salsero.

Además, en el programa mostró unas conversaciones que había tenido con Sergio George donde discuten ya que el productor comparó la larga carrera de Tito Nieves con la de Yahaira Plasencia:

“¿Qué tiene que ver Yahaira Plasencia y Marc Anthony con esta promoción? Entonces veamos, si yo como Tito Nieves puedo hacer 1 millón de views en una hora como Yahaira (...) Yahaira en su vida va a poder pararse o ser lo que yo soy y lo sabes, me siento muy mal por Daniela, me he disculpado con ella. Nunca esperé esto de ti”, se lee en el mensaje.

A pesar de ello, el puertorriqueño espera que esta rencilla termine pronto porque con el productor musical, tiene una amistad de muchos años:

“Yo le rezo a Dios que la pelea no dure mucho. Le pido perdón a Daniela Darcourt por esto, porque la canción está gustando (...) Sergio tiene 59 años y yo lo conozco muy bien la mentalidad que tiene, pero hace algún tiempo tiene una mentalidad muy dañina, parece que le gusta jugar con la prensa. Me da una pena porque llevamos años de amistad pero que aquí termina”, finalizó diciendo.

Te sugerimos leer