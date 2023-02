Janet Barboza se cortó el flequillo y el resultado no fue el esperado. | Fuente: TikTok

La expresentadora de televisión, Janet Barboza, es una de las artistas que se ha dedicado a compartir videos en la divertida red social TikTok durante la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus.

Esta vez, Barboza se animó a compartir un video en el que se cortaba el flequillo del cabello; sin embargo, el resultado no salió como esperaba.

La conductora dejo la vergüenza de lado y contó que utilizó un tutorial de YouTube para realizarse el corte de pelo, por lo que recomendó a sus seguidores no intentarlo en casa.

“Esto lo vi en un tutorial de YouTube y se veía tan fácil… pero a mí no me está saliendo muy bien que digamos”, dice a inicio del video difundido en TikTok. “Quise cambiar de look y no salió como esperaba. No hagan este corte en casa”, añadió Janet Barboza.

BARBOZA EN "MAGALY TV: LA FIRME"

La popular 'Rulitos' señaló que ella sabía que su entrevista con Magaly iba a generar controversia y aceptó ir al programa a cambio de un pago.

"Fui porque me pagaron muy bien. Claro, me había quedado sin programa en Latina. Me llamó el productor y me dijo: 'Cómo es Janet para que vengas'. Le di el monto y lo aceptaron", dijo Janet Barboza a RPP Noticias.

Asimismo, mencionó que ella pidió que le paguen, porque no tiene "que darle ráting o contenido gratis" a nadie.

Por otro lado, Janet Barboza dijo que Magaly Medina "nunca ha sido una referente" en los negocios que emprendió y que suele copiar a Gisela Valcárcel

"Magaly Medina tiene a su álter ego que es Gisela Valcárcel. Ella toda la vida la ha querido imitar. Inclusive, intentó incursionar en el mundo de la belleza y sus locales quebraron. Gisela puso una revista, Magaly también puso revista y quebró. Esa es la verdad cruda y dura. Ahora le va bien porque es el único estilo de programa que ella puede hacer", agregó.

