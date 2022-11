Francisca Aronsson y Mina El Hammani se encuentran en España. | Fuente: Composición

Francisca Aronsson, actriz peruana que ha participado en diferentes novelas como “Te volveré a encontrar” y “Ven, baila quinceañera”, ha crecido profesionalmente y ahora se encuentra en España grabando la teleserie de Amazon Prime “El internado: Las Cumbres”.

Debido a su talento, la joven se ha rodeado de grandes artistas como Mina El Hammani, la recordada ‘Nadia’ de “Élite” de Netflix, con quien ha hecho una gran amistad y lo han demostraron en redes sociales.

Ambas salen bailando el mix que hizo Jennifer Lopez en su presentación del Super Bowl de este año y sorprendieron a más de un fanático. El vídeo es de TikTok pero Francisca también lo compartió en su Instagram llevándose los halagos de sus amigos.

“Metiendo a Mina al Tiktok hacemos lo que podemos, ¡claro! Ahí Daniel (compañero de 'El Internado') como espontáneo SOMOS UNOS CRACKS”, se lee en la descripción de la publicación. Instantáneamente, muchos la felicitaron por su destreza en el baile, y otros por cumplir sus sueños en la actuación.

CONSEJO A SUS SEGUIDORES

La joven actriz Francisca Aronsson, protagonista de las cintas "Margarita" y "Hotel Paraíso", reveló haber sido víctima de acoso en redes sociales. En entrevista con Radio Capital, la intérprete de 12 años contó que espera que la situación que vivió ayude a que los niños y adolescentes "identifiquen situaciones extrañas o incómodas y que aprendan a decir no. Si tú te sientes mal, si una persona te hace cosas que tú no quieres, tienes que decir que no".

"En ese mismo instante me sentí en shock, pero después traté de relajarme porque sabía que esto seguía pasando (en el Perú) y dije, bueno, 'qué vamos a hacer'. Lo bueno es que mi mamá y mi familia no le dan la dirección de nuestra casa a nadie por seguridad. Es importante que los niños y adolescentes tengan cuidado y precaución, que estén informados de lo que está pasando y no comentan el error que yo cometí de contestarle a un desconocido", indicó Francisca Aronsson.

