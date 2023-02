Tatiana Astengo se pronunció sobre la supuesta infidelidad que habría protagonizado Julio Guzmán. | Fuente: Composición

El candidato presidencial Julio Guzmán protagonizó recientemente un escándalo luego de ser captado escapando de un incendio, ocurrido en el 2018, en un departamento en el que estuvo acompañado de una dirigente del Partido Morado.

El hecho ha ocasionado una ola de críticas hacia al político. Tatiana Astengo no fue ajena a la controversia y también se pronunció al respecto, durante su visita al programa de Mónica Cabrejos en Radio Capital del Grupo RPP.

La actriz le restó importancia a la supuesta infidelidad en la que habría estado envuelto Julio Guzmán. “Estamos en un país tan pacato y tan cucufato que le damos tanta importancia a una infidelidad, como si fuéramos personas que hemos nacido para la monogamia”, señaló la intérprete.

Según Astengo, el líder del Partido Morado nunca fue de su gusto político, pero sostuvo que con él se comete una “exageración”.

“Las que más saltan son incluso las mujeres. (Dicen) ‘ay, infiel’. Mamacita, abre los ojos. El hombre es infiel, la mujer también es infiel. Somos infieles, somos humanos. Eso de la monogamia piénsatelo bien, no existe. Perdónenme que a la gente romántica le estoy pinchando el globo, pero es así”, expresó.

Además, la actriz de “Al fondo hay sitio” manifestó que existe un doble rasero en torno a este caso, pues la ciudadanía se indigna con Guzmán, pero no con “otros políticos”, involucrados en casos de agresión y humillación.

“Otro político golpeó a su mujer, la humilló, y dijeron ‘ay, qué feo’. Este (Guzmán) ha sido infiel, (y han dicho) ‘qué horrible, qué desgraciado, maldito, dónde se ha visto’. ¿Te das cuenta la balanza dónde está? Eso viene de un país machista”, refirió.

Por otro lado, Astengo aprovechó en comentar las declaraciones que dio el candidato presidencial tras este suceso. “Más allá de que sea un líder, un ser humano no puede dejar a una chica ahí quemándose. Y luego no puede ir a un programa a balbucear. No puede, pues”, apuntó.

Para la intérprete de Reina Pachas, “la mentira” es una falta más grave que la infidelidad. “Por favor, abran los ojos”, dijo.

Te sugerimos leer