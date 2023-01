Susy Díaz confirmó que terminó su relación con Walter Obregón | Fuente: Facebook

Susy Díaz sorprendió a todos sus seguidores al confirmar que terminó su relación con Walter Obregón, con quien tenía un romance desde hace un año.

La excongresista, en comunicación con RPP Noticias, reveló los oscuros episodios que vivió con su expareja y señaló que su decisión es definitiva y descartó haberlo denunciado por agresión.

"Yo he terminado mi relación con Walter, pero no hay ninguna denuncia por agresión", señaló Susy Díaz.

Asimismo, precisó que las peleas constantes desgastaron su relación con Obregón, además, la diferencia de edad hacía que sean incompatibles.

"No es el primer pleito, ya hemos tenido varios y yo perdonaba, le di varias oportunidades. Esto ya no da para más. Yo creo que una mujer tiene que estar con hombre que la haga feliz. También la diferencia de edad, él va a otro ritmo y quería estar en otras cosas. Yo el único defecto que tengo es trabajar y trabajar. Ya no nos comprendíamos y preferí dar por terminada la relación", agregó.

Además, Susy Díaz reveló el episodio que la llevó a alejarse de su expareja, donde tuvo que recurrir a la Policía para sentirse protegida.

"Había varias discusiones semanales y eso ya no es vida. Entonces, por eso puse en mi Facebook puse que mi relación había terminado definitivamente y eso a él no le gustó y vino todo violento y tuve que llamar a la policía, pero no puse ninguna denuncia. Solo hice para que se lleve todas sus cosas", aseveró.

Finalmente, descartó que haya pedido garantías para su vida, pero si es que en algún momento se siente en peligro, no dudará en solicitarlas.

"Una aguanta una, dos, tres, cuatro y hasta cinco, pero si el hombre no cambia es mejor cambiar de hombre. No he pedido garantías por mi vida, pero si veo algo raro tendría que hacerlo. Tengo 16 cámaras en mi casa y siempre salgo acompañada", concluyó.

