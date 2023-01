Susy Díaz no quiere saber nada de hombres que tengan menos edad que ella. | Fuente: Instagram de Susy Díaz

¡Soltera! Susy Díaz anunció en sus redes sociales el fin de su relación con Walter Obregón (de 29 años) tras una fuerte discusión justo el día en que cumplían un año juntos. En conversación con RPP, la ex parlamentaria aseguró que no hay posibilidades de reconciliación con su ahora expareja porque “ya no nos comprendíamos”.

Pero pese a las malas experiencias que vivió con su última pareja, la excongresista aseguró que continua creyendo en el amor, pero de ahora en adelante ya no aceptará a jóvenes, sino a hombres que estén entre su rango de edad y, sobre todo, que la respete.

“No le cierro las puertas al amor, pero sí a los chibolos. De ahora en adelante solo aceptaré a un hombre que tenga mi edad o 45 años mínimo. Un hombre que vaya a mi mismo ritmo, que me respete. Un hombre que sume y no que me reste”, mencionó Susy Díaz.

Aunque ahora está soltera y dijo no cerrar las puertas al amor, la excongresista fue tajante al asegurar que no regresaría con el ‘Mero Loco’, con quien tuvo nueve años de relación, porque le dio varias oportunidades en su momento.

“A él le di varias oportunidades. Creo que lo que uno bota a la basura ya no lo debe reciclar. Las cosas que no sirven se botan a la basura y no se recogen”, aseguró Susy Díaz en entrevista con RPP.

DESMIENTE AGRESIÓN

Susy Díaz decidió poner fin a su relación con Walter Obregón porque no había comprensión y descartó que haya puesto alguna denuncia por agresión a su ahora expareja de 29 años como ha circulado en distintos medios de comunicación. “He terminado mi relación definitivamente, pero no hay ninguna denuncia”.

SUSY EN "EL ARTISTA DEL AÑO"

El 19 de mayo, Susy Díaz y Monique Pardo aparecieron en “El artista del año” como los refuerzos para salvar a Jaime ‘Choca’ Mandros de la sentencia que, en ese entonces, disputaba con Kate Candela. Luego de la presentación el conductor de “Estás en todas” obtuvo una buena calificación de los jurados, quienes le dieron 8,7 y 9 puntos.

Pese a el esfuerzo de ambos concursarntes, solo uno debía ser elegido. La cantante de salsa quedó eliminada y 'Choca' Mandros consiguió mantenerse en el programa conducido por Gisela Valcárcel.

