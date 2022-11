Susy Díaz asegura que sería una buena candidata al Congreso de la República.

¿Susy Díaz volverá a lanzarse al Congreso? Todo parece indicar que la ex vedette está cada vez más cerca de ser candidata nuevamente. Al parecer, constantes notificaciones de la Policía, la Fiscalía y el propio Congreso la empujan a dejar de lado su retiro político y volver.

En una reciente entrevista, Susy Díaz recordó los 200 mil soles de reparación civil que pagó por el caso Vladimiro Montesinos y reveló que ha recibido un documento que le indica que debe 188 mil soles más de intereses judiciales.

Ante esta situación, la ex congresista no se quedó callada.

Susy Díaz fue congresista en el periodo 1995-2000.

"En el periodo pasado me invitaron partidos políticos grandes, pero no acepté, porque quería mi paz. Ahora sí lo haré, mientras ya me preparo para darle al ciudadano una mejor calidad de vida", dijo a Perú21.

"Cuando fui congresista presenté 120 proyectos de ley y me aprobaron 34. Yo presentaba mociones para que no suba la luz, el agua, siempre defendiendo la economía de la población. Yo no iré a dormir al Congreso", agregó.

UNA CAMPAÑA DIFERENTE

A diferencia de su primera campaña, esta vez Susy Díaz aseguró que no se mostrará en paños menores. "Ya no mostraré mis nalgas, sino que mi cerebro será mi gran arma y el público sabe cómo trabajo", aseguró.

Como se recuerda, Susy Díaz fue congresista en el periodo comprendido ente 1995 y el año 2000. Ella se hizo famosa por hacer campaña vestida con plumas y lentejuelas, y pintándose el número 13 en una de sus nalgas.