Susan Ochoa cuenta sobre la operación que se realizó. | Fuente: Instagram

“Me hice la manga gástrica y estoy feliz”, manifestó la cantante peruana Susan Ochoa en el programa Escena de RPP Noticias. La ganadora de 'Mejor intérprete' y 'Mejor canción' en la edición 2019 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar contó a detalle cómo se siente tras someterse a la intervención quirúrgica.

“Había subido mucho por toda la ansiedad, pero busqué una buena opción… me hice la manga gástrica y estoy feliz. He bajado bastante y todavía falta mucho más, porque es durante un año bajar de peso”, expresó Susan Ochoa.

La intérprete de ‘Ya no más’ detalló que hace un mes se realizó una cirugía de manga gástrica, la cual le ha controlado la ansiedad, aunque por el momento continúa en el proceso de alimentarse con purés.

“[Me ha controlado] la ansiedad sobre todo [porque] a mí me gusta comer. Todo ha cambiado, no termino una porción y no me quedo de hambre. No me mato de hambre. Realmente mi estómago funciona. Me lleno con muy poco”, precisó la artista de 33 años.

Además, reveló que antes era de la talla ‘M’ y ahora ya usa ropa ‘S’. En ese sentido, fue consultada si con su nueva figura formaría parte de algún programa reality, como el de “Esto es guerra”.

“Lo mío es el canto. Ahí sí como se dice ‘yo me mecho’”, bromeó. “De que bailo, bailo, no soy bailarina; pero sí me puedo aprender una coreografía, ya lo he demostrado”, acotó Susan Ochoa.

SUSAN OCHOA LANZARÁ NUEVO TEMA

En otro momento, la artista habló de su próximo sencillo “Mi lindo secreto”, que presentará por primera vez el próximo 8 de febrero en el Centro de Convenciones Bianca. “Quiero que conozcan un poco de Susan enamorada”, afirmó.

“Yo les pedí a Eva Ayllón y a [Jesús] ‘El Viejo’ Rodriguez: quiero que [mi canción] hable de una mujer que también se enamora, porque sí hay hombres malos, pero tambien hay hombres buenos”, expresó. “Le quise cantar al amor”, añadió sobre su nuevo tema musical.

Asimismo, Susan Ochoa manifestó su agradecimiento a quienes la apoyaron a crecer como cantante, porque gracias a ello llegó a Viña y a cumplir su máximo sueño.

“Le agradezco a cada lugar donde me abrieron las puertas, a cada programa de televisión y a los que no también porque me impulsaron a poder mirar más allá, a dónde apuntar más”, destacó.

“Y bueno llegué hasta Viña y, gracias a Viña, las puertas que se me habían cerrado se me abrieron”, señaló. “Uno de mis sueños era que mis canciones estén en la radio y ahora están”, agregó Ochoa.

SUSAN OCHOA: MADRE Y CANTANTE

“Dios sabe en qué momento tiene que suceder las cosas”, aseguró Susan Ochoa, al referirse a que no ha sido fácil ser primero madre y luego cantante. Sin embargo, acotó que no hay edad para alcanzar los sueños.

“A veces uno se desespera… También dije, como muchas en sus hogares, ‘oye pero ya tengo niños, tengo prioridades, y ahora qué hago, esta es una inversión grande, soy una artista independiente’; pero no, dije vamos a hacerlo”, aseveró.

“Cuando llegamos a ese punto de poder cumplir nuestros sueños poco a poco, realmente nos vamos sintiendo llenas de la sensación que hemos querido sentir hace mucho tiempo. Yo creo que no hay edad para cumplir nuestro sueños”, recalcó Susan Ochoa. “Hay que luchar sin dejar de lado nuestro niños”, finalizó la artista.

Susan Ochoa se presentará este 14 de febrero en la ciudad de Cañete, mientras que el 15 del mismo mes estará cautivando a sus fans en Ica.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Susan Ochoa: “Me hice la manga gástrica y estoy feliz” | Fuente: Instagram

Te sugerimos leer