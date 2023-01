Susan Ochoa regresa a la televisión como invitada de lujo en 'Yo Soy'. | Fuente: Instagram de Susan Ochoa

Susan Ochoa volteó la página tras la polémica por su salida de “El artista del año” ─debido a los comentarios de Gisela Valcárcel que la hicieron sentir “humillada”─ y se alista para retornar con una presentación en televisión.

Enfocada en continuar con su carrera como cantante y deleitar al público con su voz, la exconcursante del programa de la 'Señito' reaparecerá en la televisión como invitada de "Yo Soy”, programa de imitación que tiene como jurados a Ricardo Morán, Johanna San Miguel y Katia Palma.

“Mi gente linda este lunes estaré en 'Yo Soy' cantándoles a todos ustedes”, escribió Susan Ochoa en su cuenta de Instagram. Los fans del programa saludaron y felicitaron su regreso al canal, pues en el 2015 participó en "La voz Perú".

En esta fecha de "Yo Soy", que inicia a las 9:30 p.m. por Latina, arrancan los conciertos en vivo donde también participarán los imitadores de Fher, Marisol, Daniela Darcourt, entre otros.

¿POR QUÉ SE FUE DE “EL ARTISTA DEL AÑO”?

En entrevista con el programa “Día D”, la ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival Viña del Mar 2019 se pronunció sobre su salida de “El artista del año” y la carta notarial que recibió de GV Producciones por incumplimiento de contrato.

“No sé nada de leyes. Pero lo que puedo decir es que no me fui por un berrinche, me fui porque me sentí mal y minimizaron mi trabajo. Me duele que las personas menospreciaran mi trabajo”, aseguró la Susan Ochoa.

Por otro lado, la final del programa conducido por Gisela Valcárcel ocupó el tercer lugar, entre los shows más vistos del sábado 29 de junio, con 17.6 puntos. "El valor de la verdad" se ubicó en el puesto 6 con 13.8 puntos en promedio.

