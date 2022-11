Susan Ochoa le responde a Nicole Pillman. | Fuente: Instagram

Luego de la polémica que se generó por la salida de Susan Ochoa del programa de Gisela Valcárcel, “El artista del año”, la cantante Nicole Pillman se animo a entrar en el debate, y dar su opinión sobre la ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival Viña del Mar 2019, Susan Ochoa.

Para Pillman, la televisión “es un show”, y si deseas ser parte de ella tienes que dar algunas licencias. “Si tu objetivo es la música y ser cantante no es obligatorio estar en la TV, hay que buscar las maneras. Susan está empezando esta carrera como solista como exposición en Viña del Mar y está aprendiendo a manejar eso, sus emociones dentro de la TV”, comentó la cantante a Trome.

Y, a Susan Ochoa, parecen haberle incomodado estas declaraciones, pues hoy manifestó, al diario El Popular, no estar de acuerdo con la intérprete de “Herencia”. “La televisión te expone para que tú seas conocido, si no, entonces ella nunca hubiera aparecido en televisión. Es mentira que no necesitemos de la televisión, eso es mentira”, aseveró Ochoa.

“NO JUZGO A MIS COMPAÑEROS”

La cantante de Pátapo tampoco evitó pronunciarse sobre la comentada presentación de Luis Fonsi y Leslie Shaw en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Al ser consultada sobre la misma, Ochoa evitó criticar a la intérprete de “Faldita” y aseguró lo siguiente cuando fue consultada sobre el supuesto uso de playback: “La verdad que no sé. Leslie es una cantante que tiene muchos sueños, como yo, no juzgo a mis compañeros”.

Asimismo, Ochoa reveló que ella también fue contactada por los organizadores del gran evento pero que no pudo aceptar la propuesta, debido a que en ese momento mantenía un contrato con un canal de televisión.

"Hay que saber aplaudir a nuestros compañeros. En un primer momento me llamaron para ser imagen de los Juegos Panamericanos, estaban en conversación con mi mánager, pero en ese momento tenía contrato en otro canal, Dios sabe por qué hace las cosas. Leslie es una voz muy linda, estuvo bien", comentó en declaraciones a "El Popular".