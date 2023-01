Susan Ochoa recibió el apoyo de el público tras los comentarios de Gisela en 'El artista del año'.

El comentario que realizó Gisela Valcárcel sobre Susan Ochoa en "El artista del año" trae cola. Como se recuerda, la animadora dijo que "no importa si fue Susan la que se llevó dos gaviotas de plata" luego del 'versus' que mantuvo la cantante con Daniela Darcourt en el 'reality'.

Pocos días después, en su cuenta oficial de Facebook, Susan Ochoa compartió dos notas periodísticas que daban cuenta de lo dicho por Gisela. En ambas, escribe frases referidas al episodio. La primera es bastante conocida: "Dios tarda pero no olvida".

La segunda es mucho más polémica.

Susan Ochoa protagonizó un 'versus' con Daniela Darcourt. Ella asegura que no sabía que se iban a enfrentar.

"Todo da vueltas en la vida y eso ni el dinero logrará que uno no deje de pagarlas", disparó la ganadora de Viña del Mar.

¿EL VERSUS CON DANIELA DARCOURT NO FUE COORDINADO?

Estos no son los únicos comentarios de Susan Ochoa acerca de su participación en la pasada gala de "El artista del año". En su cuenta de Instagram, la intérprete chiclayana comentó que el enfrentamiento con Daniela Darcourt no estaba planificado.

"Yo no sabía del versus con Daniela [Darcourt], al contrario, las dos partes ya lo habían acordado y a mi solo me avisaron en el escenario. Soy sincera no me gustan los enfrentamientos y este no tenía razón, pero si me nombran tampoco me voy a correr", escribió Susan Ochoa como respuesta a uno de los comentarios de su publicación.

La respuesta termina de manera fulminante: "Tampoco conozco la intención de las personas, pero yo todo lo dejo en manos de Dios, él sabe mis sentimientos, solo él conoce la intención y el corazón de los demás".

¿ESTARÁ SUSAN OCHOA ESTE SÁBADO EN EL 'REALITY'?

A pesar de los rumores, Susan Ochoa aparece como una de las concursantes que participará en "El artista del año" este sábado. El video fue publicado el miércoles por la tarde y en él se puede ver que la cantante sigue siendo considerada.

