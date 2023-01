Susan Ochoa desea volver a hacer conciertos en vivo. | Fuente: GV Producciones

Susan Ochoa se siente renovada y con más energía. La cantante, que saltó a la fama después de ganar dos gaviotas de plata en Viña del Mar 2019, luce una nueva figura tras bajar de peso.

"Me siento una mujer renovada ¡Son 15 kilos menos!", dijo entusiasmada. Ella se sometió a la manga gástrica después de haber intentado varias dietas sin éxito. "Me asustaba el sobrepeso porque tengo familiares con diabetes. Me hice la operación y ahora me siento con más vitalidad y energía", sostuvo.

Si bien por la pandemia debió cancelar viajes y conciertos, Susan Ochoa no pierde el optimismo. Ella continúa trabajando en su segundo álbum en el que incluirá canciones que ha lanzado desde enero como "No me dejes sola". Además, el próximo 24 de octubre ofrecerá un nuevo show virtual y alista el estreno de la balada "Nunca es suficiente".

"También vienen más sorpresas, dúos y canciones en diferentes géneros para poder brindarle al público propuestas distintas", prometió a sus fans según un comunicado de GV Producciones.

SUEÑA CON VOLVER A LOS ESCENARIOS

La cantante espera con ansias retomar los conciertos presenciales el próximo año; así como retomar los viajes para promocionar su próximo disco. "Sueño con volver a hacer conciertos en vivo, con seguir llevando a todos mi música. Eso es lo que a mí me mueve", indicó.

Susan Ochoa agradece que tanto ella como su familia se encuentren bien de salud durante esta época. Además, recalcó que cumple con las recomendaciones de distanciamiento social y lavado de manos. "Siempre trato de cuidarme al máximo y también a mi familia, tratando de obedecer las recomendaciones. En casa tengo niños pequeños y familia de la tercera edad. Gracias a Dios, todos estamos sanos", añadió.

Por otro lado, la artista participará en "Mi mamá cocina mejor que la tuya", este 11 de octubre. Ella hizo dupla con Giuliana Rengifo y destacó su sazón. "La pasé genial, me divertí mucho. Giuliana como buena norteña, cocina delicioso".

El programa se transmite todos los domingos, a las 7 p.m., por América TV.