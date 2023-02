Sully Sáenz se quiebra al comprobar que tras la operación, su hijo volvió a escuchar. | Fuente: Instagram | Sully Sáenz

Tras esperar la recuperación de Marchello, su hijo, por la operación a su oído, Sully Sáenz compartió una buena noticia con sus seguidores al anunciar que el fruto de su relación con su exesposo Evan Picollotto, ya puede escuchar con normalidad.

La exchica reality se quiebra cuando el pequeño asienta con la cabeza que sí funciona el nuevo implante que le colocaron. En un vídeo que muestra el proceso de adaptación, Sáenz explica cómo es que se dio:

“Activación Implante Coclear Márche. Quiero compartir con ustedes uno de los días más felices de mi vida”, se lee en la publicación.

“Al comienzo no pueden subirle mucho la potencia, porque como se escucha distorsionado va a escuchar un sonido raro que no le va a gustar. Pero ya cuando se va acostumbrando al sonido, a la nueva forma de oír, ya puede escuchar con potencias mayores y se siente más cómodo”, explicó Sully Sáenz.

Finalmente, la animadora infantil llora cuando le habla por el oído izquierdo y responde al estímulo, eso quiere decir que poco a poco, está recuperando el sentido:

“Y luego de estimular el implante hablándole bastante por ese lado, esto pasó... Me entendió y respondió. Esperé tanto este momento que me parece irreal... La verdad que no tiene palabras lo emocionante que puede ser esto. Gracias a Dios todo esto es posible”, comentó entre lágrimas.

UN VUELO HUMANITARIO A CANADÁ

Como se recuerda, Sully Sáenz viajó en un vuelo humanitario a Canadá para la operación de oído de su hijo. La exconcursante de “Esto es Guerra” aseguró que necesitaba dejar el Perú para que su pequeño pueda ser intervenido quirúrgicamente con urgencia.

“Tuve que venir con Marche a Canadá en un vuelo humanitario. Pocos saben, pero cuando mi hijito tenía 2 años me confirmaron que tenía hipoacusia bilateral (escucha menos de lo normal en ambos oídos)”, escribió al inicio del mensaje.

La conductora de televisión comentó el problema que tiene Marchello y tuvo miedo de que no pueda escuchar después de los 5 años ya que los doctores le dijeron que se trata de un mal degenerativo, es decir, podría perder ese sentido a medida que pase el tiempo.

Sin embargo, debido a las terapias que recibió en Perú, el hijo de Sully Sáenz presentó mejorías, pero, según la modelo, la operación al oído era urgente y necesaria para que no lo pierda por completo.

“En principios de marzo de este año, me confirmaron que había perdido la audición del oído izquierdo, debía de ponerse un implante coclear en ese oído y había que hacerlo lo antes posible. Averiguamos mucho y decidimos que había que operarlo en Canadá. Ahora estamos acá a la espera de su operación y sé que todo saldrá bien”, señaló entonces.

