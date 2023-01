Stephanie Valenzuela tuvo, hace años, una relación con George Forsyth. | Fuente: GV Producciones

Hace unos días, Stephanie Valenzuela se solidarizaba con Vanessa Terkes quien denunció a su esposo George Forsyth por violencia familiar. La participante de "El artista del año" considera que, para salir adelante, es necesaria encontrar la fuerza en una misma y apoyarse entre mujeres.

Si bien la artista prefirió no opinar acerca del caso Terkes-Forsyth, entiende que la actriz está pasando por un difícil momento; especialmente por el carácter mediático de la separación. "Sé que no lo debe estar pasando bien. A nadie le gusta una ruptura y más cuando es pública porque yo ya lo he pasado", indicó al programa "Encendidos" de RPP Noticias.

Stephanie Valenzuela, quien sostuvo una relación con George Forsyth hace algunos años, indicó que en las letras de sus canciones envía mensajes a la mujeres que han pasado por "casos delicados". Es el caso de "Algo enfermizo" dedicado a las mujeres que han vivido relaciones tormentosas.

Vanessa Terkes denunció a George Forsyth por violencia familiar. | Fuente: RPP

"Salir [de ese tipo de relaciones] no es imposible. Uno tiene que darse cuenta de que está tocando fondo y decir basta. Me ayudo yo o me pierdo. La fuerza hay que encontrarla en una misma", agregó la participante de "El artista del año".

Vanessa Terkes reapareció, frente a cámaras, para dar detalles sobre los maltratos que, según denuncia, vivió al lado al actual alcalde George Forsyth. La actriz dijo que estaba muy enamorada del exfutbolista cuando se casó con él. “Yo me enamoro perdidamente de él. Había esperado al príncipe azul toda mi vida, el príncipe que él era”, comentó en el programa de Milagros Leiva.

