Stephanie Valenzuela le envió un contundente mensaje a Vanessa Terkes, | Fuente: Composición

Stephanie Valenzuela, quien actualmente participa en la presente temporada de "El artista del año", le envió un contundente mensaje a Vanessa Terkes sobre la denuncia que hace unos días le puso a George Forsyth por violencia familiar.

Como se recuerda, Valenzuela y Forsyth fueron pareja hace algunos años y la modelo guarda muy malos recuerdos de su relación con el actual alcalde de La Victoria, además, señaló que ella vivió "en carne propia" lo que le está ocurriendo a Vanessa Terkes.

"No puedo hacerme la de la vista gorda. Mi mensaje va para Vanessa no para George porque para mí él está muerto. Solo quiero decirle que: 'Yo viví en carne propia lo te está pasando y ten mucha fuerza porque nadie me hizo más daño como el que me hizo George, pero ahora estoy bien y sé que tu también lo estarás'", dijo Valenzuela.

Asimismo, exchica reality señaló que cree y confía en todo lo que Vanessa Terkes ha denunciado porque ella también lo vivió.

"Creo en todas sus palabras y sé lo que ha pasado porque lo viví en carne propia (...) Yo no quiero hablar de él porque de verdad para mí está muerto. Solo digo que la apoyo totalmente porque sé que lo que ella está pasando es horrible", agregó.

Finalmente, reveló que hace poco se encontró con Vanessa Terkes, pero aún la actriz no había realizado su denuncia contra Forsyth.

"Me la crucé en la radio (Grupo RPP) antes de que salga todo (la denuncia) y nos saludamos porque no hay ningún problema entre nosotras", concluyó Stephanie Valenzuela.

VANESSA TERKES DESMIENTE A SU ABOGADA

La actriz Vanessa Terkes sorprendió a todos sus seguidores al publicar un mensaje en el que desmiente a su abogada Clementina Carrasco, quien dio entrevistas sin su "autorización", además, de distorsionar las declaraciones que realizó la actriz ante las autoridades que tomaron su denuncia.

"Rechazo tajantemente algunas declaraciones que ha hecho la Dra. Carrasco en mi defensa, así como haberse presentado en programas televisivos dando entrevistas sin mi autorización y distorsionando mi declaración", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Vanessa Terkes señaló que ella "nunca" tuvo la intención de que la denuncia a George Forsyth por violencia familiar llegue al dominio público.

"Este es un tema serio, el cual nunca tuve intención que sea del conocimiento público... Agradezco mucho a todos los que me escribieron preocupados por mi salud y les pido respeto a los medios de comunicación", concluyó.

El mensaje de Vanessa Terkes lleva más de 4 mil likes e interacciones por parte de sus seguidores. Asimismo, ya acumula miles de comentario que se solidarizan con su caso.

