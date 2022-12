Stephanie Orúe se recuperó de la COVID-19. | Fuente: Instagram

Luego de dos semanas en cuarentena por haber contraído la COVID-19, la presentadora Stephanie Orúe anunció mediante sus redes sociales que pudo vencer la enfermedad. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió la buena noticia por medio de una publicación.

“Porque lo bueno se comparte”, comenzó su mensaje. “Quiero contarles mi testimonio de vida”, continuó la artista. La conductora de ‘Aprendo en casa’ aseguró que tuvo miedo cuando le entregaron el resultado; sin embargo, no se dejó vencer.

“La valentía hizo lo que debía hacer, se puso por delante y le dijo: ‘Un momentito, Miedo, tú no te quedarás aquí, no te necesitamos, lo siento, es mi turno’. La valentía se empoderó y el miedo al sentirse completamente rechazado”, cuenta Stephanie Orúe.

La actriz aseguró que esa virtud fue su mejor amiga en esta época y recomendó a sus seguidores que mantener una vida sana, hacer deporte y comer saludable nos hará más fuertes contra cualquier enfermedad.

“Todo eso hizo que mi terreno esté fortalecido y cuando la COVID llegó no pudo hacer nada”, expresó Orúe. “Aproveché todo lo que pude a este virus, me comí todos sus anticuerpos y me los he quedado. Se fue no como vino, se fue debilitado y yo me hice más fuerte gracias a él”, dijo la artista.

Finalmente, Stephanie agradeció a sus seguidores y familiares por haberle apoyado en esta etapa difícil de su vida, también por preocuparse por su salud a través de mensajes de aliento.

“Gracias a todos por sus buenas vibras y deseos. Gracias a Dios, a la vida, al universo, a mi familia, a mi Django porque sin entender me entendía, mis hermanos de nuestra comunidad de artistas, mi familia de Aprendo en casa, Minedu, mis amigos de la vida, mis vecinos de edificio... a todos GRACIAS”, concluyó.

