Estados Unidos también acabó su cuarentena obligatoria y muchos han estado volviendo a su rutina. Los actores peruanos, Christian Meier y Stephanie Cayo, quienes radican en Estados Unidos, se juntaron en la casa de la actriz para almorzar juntos. El intérprete de “Carreteras mojadas” fue a la casa de su colega y compartieron este grato momento en redes sociales.

Por otro lado, Rodrigo González no dejó pasar esta oportunidad y también publicó la foto en sus historias de Instagram. El reencuentro de ambos lo catalogó como “guapos de exportación”.

Cabe resaltar que Cayo acaba de estrenar su nueva película junto a Mel Gibson, "Force of Nature". A través de sus redes, destacó su alegría por el trabajo realizado así como por la fecha de estreno. Como se recuerda, alrededor del mundo los cines han cerrado por la pandemia del coronavirus; algunas producciones han pospuesto sus lanzamientos para el 2021 y otras han optado por el streaming.

ACUSADA DE DISCRIMINACIÓN

La actriz Stephanie Cayo protagonizó una discusión en Twitter, luego que un usuario las acusara de discriminarlo cuando este era mozo en un restaurante y tuvo que atenderla.

“Cuando era mesero en Chilis, me tocó atender a Stephanie Cayo y era alta racista. Me dijo que no me acercara mucho e hizo una mueca como de taparse la nariz. Por políticas de la chamba nos hacen arrodillarnos a pedir su pedido y me hizo llamar al gerente y casi me botan por ella”, escribió un usuario en Twitter sobre la actriz.

Ante ello, la intérprete peruana respondió en la red social y habló sobre el racismo que existe en el país, pero recalcó que la acusación en su contra es falsa.

