Stephanie Cayo respondió a comentarios que la acusaban de discriminar a un mesero.

La actriz Stephanie Cayo protagonizó una discusión en Twitter, luego que un usuario las acusara de discriminarlo cuando este era mozo en un restaurante y tuvo que atenderla.

“Cuando era mesero en Chilis, me tocó atender a Stephanie Cayo y era alta racista. Me dijo que no me acercara mucho e hizo una mueca como de taparse la nariz. Por políticas de la chamba nos hacen arrodillarnos a pedir su pedido y me hizo llamar al gerente y casi me botan por ella”, escribió un usuario en Twitter sobre la actriz.

Ante ello, la intérprete peruana respondió en la red social y habló sobre el racismo que existe en el país, pero recalcó que la acusación en su contra es falsa.

"Hay racismo en todas partes y también hay muchas personas que gozan de menos privilegios por el solo color de su piel, estoy de acuerdo. Cualquiera puede inventarse cosas para hacer querer sentir mal a alguien pero ¿con qué propósito?", sostuvo.

Asimismo, dejó claro que ella nunca ha tratado mal a ninguna persona que conoce y menos a un extraño. "Que me muestren un video donde yo alguna vez haya tratado mal a alguien y te creo. Quizás lo único que puedo decir es que las personas que me conocen saben que soy justa y amable”, escribió la actriz.

“Supongo que hay personas que prefieren inventarse cosas, luego juzgar rápidamente a una persona sólo por el hecho de hacerlo”, añadió Stephanie Cayo.

