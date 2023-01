Tras abandonar repentinamente la conduccción de 'Estás en todas', la ex chica reality no volverá a la televisión. | Fuente: Instagram

Sheyla Rojas confesó que no volverá a la televisión, según confirmó a través de sus redes sociales. Tras su retiro de “Estás en todas”, la ex chica reality no tiene intenciones de regresar a la pantalla chica por cuidar de su vida privada y distanciarse lo más posible de "tanta maldad" en estos momentos.

En su cuenta oficial en Instagram, la expresentadora de televisión respondió a las preguntas de sus seguidores. “¿Por qué te saliste de la televisión? Toda la gente te extraña”, le comentó un usuario, luego de que su salida repentina de la conducción que compartía con ‘Choca’ Mandros ante la polémica por su vínculo con el futbolista Luis Advíncula.

“El mundo de la tv tiene su lado bueno… pero para mí es muy difícil tener vida privada o lejos de tanta maldad. Por eso es que no quiero pertenecer más”, escribió Rojas en una de sus historias en la red social, luego de que “Estás en todas” diera a conocer a Natalie Vértiz como su reemplazo. “Yo los quiero mucho y estaré en con contacto con ustedes”.

Sheyla Rojas confesó que se mantendrá alejada de la televisión. | Fuente: Instagram

En ese sentido, Sheyla Rojas reafirmó su decisión al no regresar al programa de América TV, sin embargo, emitió sus mejores deseos para el espacio televisivo tras retirarse de la conducción. Agradeció a un seguidor que dijo que se le extrañaba todos los sábados y agregó: “‘Estás en todas’ sigue y les deseo lo mejor en esta nueva etapa”.

'CHOCA' Y SU MENSAJE DE DESPEDIDA

'Choca' Mandros dio la bienvenida a Natalie Vértiz ante el equipo de producción. “¡Natalie vamos a divertirnos para divertir! Pero además quiero aprovechar para agradecer a todos los que durante estos años sumaron y dieron lo mejor de ellos para hacer de ‘Estás en todas’ el espacio consolidado que es ahora”, agregó.

En ese sentido, el presentador de televisión agradeció a Cathy Saenz, Nicola Porcella, y Sheyla Rojas, quien dejó de pertenecer al espacio de conducción. Sin embargo, la despedida para su excompañera fue bastante escueta, luego de que ambos fueran una dupla por siete años al aire.

“Gracias, Sheyla Rojas, por esos 7 años en los que aprendimos juntos a llevar un programa que se convirtió en el favorito del horario”, escribió Mandros. “Ahora con Natalie vamos a seguir trabajando por el público que desea relajarse los sábados en las mañanas”.

