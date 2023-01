Sheyla Rojas defendió la modalidad del canje. | Fuente: Instagram

La exchica reality y presentadora de televisión, Sheyla Rojas, respondió a quienes critican a los influencers por realizar publicidad de productos o servicios en la modalidad de canje.

“No sé qué le ven de malo al canje, la verdad no entiendo”, dijo Rojas, durante su programa sabatino de espectáculos, "Estás en todas", que conduce al lado de 'Choca' Mandros.

Asimismo, la modelo señaló que existen muchas empresas que necesitan dar a conocerse, así como los influencers necesitan algunos productos, sobre todo en estos momentos de crisis por la pandemia.

“No tiene nada de malo. ¿Yo que podría decir al respecto? pero yo creo que hay mucha gente que toma a mal, pero en estos momentos, en esta coyuntura, muchas empresas quieren promocionar sus productos y estos chicos reality o gente que trabajamos en la televisión tenemos una plataforma grande. Es un dame que te doy”, expresó Sheyla Rojas.

NO ESCUCHA CRÍTICAS

Sheyla Rojas hizo frente a sus detractores, que suelen fijarse en su aspecto físico, recordándole las cirugías a las que ella se sometió antes de convertirse en madre y después de ello.

La conductora de televisión decidió romper su silencio sobre este tema y señaló que con el tiempo ha aprendido a hacer caso omiso a este tipo de críticas.

“He aprendido a quedarme con lo que a mí me importa, mucha gente puede decir mil cosas. Escucho todo tipo de comentarios, pero obviamente me zurro en los comentarios, porque yo sé que estoy rica, soy una mamacita”, aseveró.

Asimismo, Rojas dio a entender que sus detractores deben sentirse inconformes consigo mismos. “Más allá del aspecto físico, es lo que lleva en el corazón. Si tú criticas a alguien, es porque no estás contenta contigo misma”, expresó.

