El salsero Renzo Padilla lanzará el videoclip del tema “Vamos a darnos un tiempo”, tema original de José José, pero en la voz del “Chico Bravo de la Salsa”. La sorpresa del clip es que Sheyla Rojas será la protagonista quien sorprendió en su faceta como actriz.

Esta producción estuvo a cargo de la productora Catorce & Seis y la exconductora de televisión no tuvo problemas en desenvolverse pues se mostró en el desarrollo del papel como una mujer que busca la atención de su amado por lo que muestra poca empatía a la hora de fortalecer su relación.

Ante el pronto estreno, Sheyla Rojas manifestó que se sintió cómoda en cada escena y que el público podrá ver el trabajo final en los próximos días.

“Es la segunda vez que participo en un videoclip, pero la verdad aquí le puse mucha fuerza al papel. He aprendido que para un trabajo como este no sirve modelar sino ponerle una cuota de histrionismo porque el público cree lo que observa. Me encantó trabajar con Renzo Padilla porque es muy profesional y tiene una voz maravillosa”, sostuvo.

Por su parte, el "Borincaico" manifestó que ella es una verdadera caja de sorpresas pues no se imaginó que tuviera dotes en la actuación:

“Para mí actuar es una experiencia nueva. Sheyla puso mucho realismo a las escenas. Eso me brindó mucha confianza porque lo mío es la música. De verdad siento que el trabajo quedó muy bonito. Hemos tenido hasta discusiones, pero profesionalmente hablando. Muy agradecido con Sheyla porque nunca se quejó ni puso peros en cada escena que ha grabado”.

Cabe señalar que el videoclip se estrenará en los próximos días a nivel nacional en las redes sociales de Renzo Padilla quien sigue trabajando en la música.

