Sheyla Rojas respalda a Angie Arizaga. | Fuente: Instagram

La modelo e integrante de “Esto es Guerra”, Angie Arizaga, anunció el martes por la noche que se retiraría temporalmente de la televisión para buscar ayuda profesional, luego del escándalo que se produjo tras la difusión de dos videos de su expareja Nicola Porcella.

Fue Magaly Medina quien mostró ambos videos en su programa, en los que se observaba al chico reality saliendo de una discoteca en Miraflores con su expareja Angie Arizaga y agrediéndola verbalmente con insultos.

“He tomado la decisión de que lo más importante para mí es ser feliz. (…) Pero eso no quiere decir que no esté trabajando en mi crecimiento personal. Lo mejor que puedo hacer ahora es descansar y recargar energías para volver a hacer lo que más me gusta”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con su mascota.

Es precisamente esta la publicación que ha sido comentada por su excompñera de trabajo, la modelo Sheyla Rojas, quien le dedicó un emotivo mensaje con indirectas a su expareja Nicola Porcella.

“Mi negrita sabes lo mucho que te quiero y siempre estaré celebrando tus victorias y apoyándote en los momentos difíciles para sacarte una sonrisa porque así me gusta verte siempre feliz, trabajando y saliendo adelante”, escribió.

Asimismo, recomendó a Arizaga protegerse y proteger a su familia de los comentarios de las personas. “Tienes un alma buena y noble que solo merece ser valorada, apreciada y tratada como una rosa eso y mucho más quiero para ti”, escribió la rubia.

Otras chicas reality, como Stephany Loza y Alejandra Chávez también comentaron la publicación deseándole lo mejor y asegurando que su falta se siente en el programa de América Televisión.

