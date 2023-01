Shantall Young Oneto confirma el sensible fallecimiento de su padre. | Fuente: Instagram

Shantall Young Oneto comunicó a través de sus redes sociales que su padre, Richard Bimbo Macedo, falleció a causa de cáncer. La cantante publicó una foto de ambos despidiéndose de él:

“Lamento comunicarles que mi papito, Richard Bimbo Macedo, nos dejó esta madrugada tras una lucha con el cáncer”, se lee en el post. Por otro lado, la hija de Bettina Oneto aseguró que no habrá velorio por la situación que vive el mundo:

“No tendremos un velatorio abierto dada la coyuntura”, finaliza su mensaje la popular cantante peruana. La artista de 43 años asegura que recordará con una sonrisa a su padre quien estuvo acompañándola y apoyándola en todo momento.

FAMOSOS LE ENVÍAN SUS CONDOLENCIAS

Después de dar esta triste noticia en redes sociales, muchos de sus colegas del espectáculo le enviaron mensajes de apoyo en los comentarios de la publicación. Susan Prieto le escribió: “Mucha fuerza amiga, te mando un abrazo fuerte”.

La conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, calificó al padre de Shantall como “un ser hermoso” y asegura que “ya está con Dios”. Daniela Darcourt no fue ajena a las condolencias y comentó que el señor Richard “fue el mejor tipo que ha conocido”.

Mayra Goñi, Diego Lombardi, Dorita Orbegozo y más famosos de la farándula peruana le dejaron sentidos mensajes.

MÚSICA EN CUARENTENA

Shantall y Gisela Ponce de León recordaron las épocas de “El Musical 2010” con el dúo en español de “Take me or Leave Me”. Durante la cuarentena, la actriz peruana ha compartido videos interpretando canciones o con algo de comedia en TikTok, y esta vez se unió una muy querida compañera teatral.

“Muchos quizás no lo sepan, pero @giselaponcedeleonf es una de las razones por las cuales me quedé en el Perú. Mientras visitaba a mi familia en Lima, @tovaresm me convocó para la obra musical, ‘Feisbuk’, por la recomendación de Gisela y al enterarme quien era ella... Yo fui quien se volvió su fan”, escribió la exparticipante de “El artista del año”.

