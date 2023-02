Sergio Galliani habló de su alejamiento de la televisión. | Fuente: América Televisión

El actor Sergio Galliani visitó los estudios de RPP Noticias y habló sobre su alejamiento de la televisión, luego de participar por casi ocho años (de marzo de 2009 a diciembre de 2016) en la serie "Al fondo hay sitio".

El también músico de la agrupción Chabelos señaló que nunca había tenido una carga laboral tan fuerte por tantos años y "necesitaba un descanso".

"Yo he estado dos años y algo viajando por el mundo porque tengo un canal (de YouTube) de viajes, me interesa mucho conocer culturas, después de 8 años de serie todos los días (...) no es que no extrañe, pero necesitas un descanso. A veces, hay que tenerlos bien puestos para decidir parar. No todo es trabajo, no todo es dinero, no todo es estar en las portadas. Necesitaba un cambio", dijo Sergio Galliani en el programa "Encendidos".

Asimismo, comentó cuál es su visión del éxito ahora que se encuentra alejado del ojo público y tras haber integrado una de las series más exitosas de la televisión peruana.

"Ser feliz, y ser feliz debe ser con cualquier cosa. Por ejemplo, ahora me voy todos lo días al teatro en scooter y me parece maravillos. Eso es lo más cercano que tenemos a cómo la gente vive en Europa. Pero es eso, ser feliz con todo y ser feliz con nada", agregó.

SU MATRIMONIO CON CONNIE CHAPARRO

Próximos a cumplir 10 años de casados, la conductora de radio Corazón Connie Chaparro habló sobre el secreto que hace que su matrimonio con el actor Sergio Galliani, con quien tiene un hijo, se mantenga sólido a pesar de los años.

En entrevista con diario Ojo, Chaparro dijo que su "secreto" es "nunca hay que dejar sentado todo". "Hay que pensar en el esposo, decirle que lo quieres, alabar a tu pareja, porque uno necesita sentirse viva también, amada y respetada. Que te dejen ser. Esa creo que sería la base de una relación", contó.

Además, descartó tener otro hijo más porque la maternidad es una etapa cerrada. "Tengo un ritmo de vida muy cargado y estoy feliz así; además, Nicola tiene sus hermanas (hijas mayores de su esposo)", mencionó.

Connie Chaparro y Sergio Galliani se casaron, en enero del 2010, en una ceremonia privada en Chorrillos junto a sus familiares y amigos. Ellos iniciaron su relación dos años antes. Su hijo Nicola nació en mayo del 2011.

