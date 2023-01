Sandra Muente habló sobre la diferencia de edad que se lleva con su novio Ricardo Núñez. | Fuente: Instagram

La cantante Sandra Muente, que acaba de ganar la primera temporada de “El artista del año”, se refirió a su relación con su pareja Ricardo Núñez, quien es productor musical y le lleva más de 20 años.

La artista, de 28 años, le restó importancia a la diferencia de edad porque para ella “el amor es amor y no hay diferencia a nivel emocional y mental”.

"Tengo una relación con Rik hace cuatro años y es el amor de mi vida. Al inicio la gente me decía en las redes sociales: 'es muy grande, es muy mayor, podría ser tu padre'... El amor es amor y no hay una diferencia a nivel emocional y mental. Yo soy de las que dice: 'a mí no me importa con quién estés mientras estés feliz'”, dijo Sandra Muente al diario “Trome”.

En febrero de este año, la cantante publicó un emotivo mensaje a su novio, y aseguró que gracias a él, ella se ha convertido en "mejor persona".

"Así nos van a ver siempre. Sonriendo. Porque cuando estamos juntos no hay tormenta que pueda con nosotros. Desde que este hombre llegó a mi vida me llenó de amor y gracias al yo soy una mejor persona. No. No es mi papá (para los trolls que no saben nada del amor y creen que tengo daddy issues o algo de eso jajajajaja) Es mi maravilloso novio".

Como se recuerda, Sandra Muente ganó la primera temporada de "El artista del año" y en su presentación final cantó el tema "Sueños rotos" con el acompañamiento musical de su novio, quien tocó el piano.

