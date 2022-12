Sandra Muente dejó en claro que está en contra de la infidelidad. | Fuente: GV Producciones

Sandra Muente dejó en claro que no acepta la infidelidad. Ella reprobó tanto a la persona que engaña a su pareja como al que acepta ser amante de otro.

"Que un hombre engañe a su pareja me parece lo más bajo, siempre hay que cortar una relación por lo sano, no es necesario llegar a una infidelidad", juzgó la participante de "El dúo perfecto", en lo que puede verse como una alusión a la situación de Pedro Loli.

Por otro lado, Sandra Muente cuestionó que las amantes puedan vivir tranquilas sabiendo que se involucraron en una relación. Para ella, una mujer debe respetarse y amarse a sí misma; de esa manera sabrá darse su lugar ante los demás.

"Hay que tener principios y hacer las cosas bien", subrayó. La artista es pareja de Ricardo Núñez ─quien le lleva más de 20 años─ y entre sus planes está ser madre el próximo año.

Sandra Muente dio a conocer que padece un desorden hormonal llamado hiperprolactinemia [por lo que le resulta más difícil bajar de peso]. | Fuente: GV Producciones

CUIDADOS EN SU SALUD

Este año, la cantante dio a conocer que padece un desorden hormonal llamado hiperprolactinemia [por lo que le resulta más difícil bajar de peso]. En una reciente publicación, contó que se hizo algunos chequeos médicos. Ella admitió que pasó por varios temas de salud, principalmente hormonales.

"Ahora he tenido varios desbalances que podrían afectar mi rendimiento corporal, por eso necesito hacerme algunos controles para evitar que esto afecte mi trabajo", explicó Sandra Muente quien denunció que no se priorice el sector salud para la gente de bajos recursos.

EN COMPETENCIA

Por otro lado, este 30 de noviembre tendrá una gala de baile en "El dúo perfecto". Ella se encuetra nerviosa dado que ese no es su fuerte. "No soy buena en el baile. El tema de las cargadas todavía me causan miedo, pero quien me vaya a cargar espero sea una persona fuerte y que confié en lo va a hacer", dijo en un comunicado de GV Producciones.

La última edición de "El dúo perfecto" vio a Miguel Álvarez y Briyit Palomino quienes se impusieron gracias al voto del jurado; mientras que el tándem conformado por Michelle Soifer y Mario Hart se salvó de la eliminación.

Los sábados, Sandra Muente participa en 'El dúo perfecto'. | Fuente: GV Producciones

