Sandra Muente: 'La que soy hoy (Izq). La que la gente me dice que tengo que ser (Der.)'. | Fuente: Instagram

Una imagen muestra a Sandra Muente tal como es, con sus kilitos de más, la otra ha sido retocada y luce más delgada. "La que soy hoy. La que la gente me dice que tengo que ser", escribe la cantante como leyenda de las fotos. Más de una vez, ella se ha visto atacada, en redes sociales, con críticas sobre su peso por un problema hormonal que acaba de revelar.

Dirigiéndose a quienes han recibido las mismas críticas que ella, la ganadora de la primera temporada de "El artista del año" les pide que no hagan caso a las palabras crueles. "No escuches. Enfócate y amate", recomendó en su cuenta de Instagram.

"No permitas que lo que la gente dice, haga que te frustres y te obsesiones con cambiar lo que eres debido a la inseguridad que la crueldad de las personas te puede hacer sentir", sostuvo Sandra Muente quien, previamente, dijo ser una "mujer que ama sus curvas" .

Sandra Muente ganó la primera temporada de 'El artista del año'. | Fuente: El artista del año | Twitter

La intérprete, de 28 años, reveló que sufre de un "desorden hormonal llamado hiperprolactinemia [por lo que su metabolismo es más lento y le es más difícil bajar de peso]". En los últimos seis años, ella pasó por diferentes planes alimenticios, pero no bajó de peso como esperaba hasta que un doctor dio con su problema.

Hace tres meses, empezó un tratamiento y, aunque no se tortura con las comidas, es muy cuidadosa de no pasarse de la raya. "Me gusta comer. Pero ahora soy más ordenada. Cuido lo que como y cuánto como", indicó en Instagram.

Sandra Muente explicó que su régimen incluye baile, caminata y entrenamiento en el gimnasio. Esto lo complementa con tratamientos corporales. "Y lo más importante. Estoy feliz conmigo. Si cambio mañana seguiré feliz por que he aprendido a agradecer y amar mi proceso", sostuvo la ganadora de "El artista del año".

Sandra Muente habló sobre la diferencia de edad que se lleva con su novio Ricardo Núñez. | Fuente: Instagram

EL AMOR DE SU VIDA

La cantante lleva una relación de más de 20 años con el productor musical Ricardo Núñez. Ella le restó importancia a la diferencia de edad porque para “el amor es amor y no hay diferencia a nivel emocional y mental”.

"Tengo una relación con Rik hace cuatro años y es el amor de mi vida. Al inicio la gente me decía en las redes sociales: 'es muy grande, es muy mayor, podría ser tu padre'... El amor es amor y no hay una diferencia a nivel emocional y mental. Yo soy de las que dice: 'a mí no me importa con quién estés mientras estés feliz'”, dijo, hace unos meses, Sandra Muente al diario “Trome”.

En febrero de este año, la cantante publicó un emotivo mensaje a su pareja, y aseguró que gracias a él, ella se ha convertido en "mejor persona".

Te sugerimos leer