A días de celebrar San Valentín, muchos se encuentran comprando los últimos regalos o planeando un momento especial con la pareja. No obstante, este no es el caso de Alejandra Baigorria.

La integrante de "Esto es guerra" admitió que no es de festejar la fecha ya que, para ella, se trata de un tema comercial.

"Para mí, San Valentín no tiene un significado especial porque es un día comercial", señaló en América Espectáculos. "Es más comercial que lo que vale o se siente. Para mí, un día del amor es todos los dias", subrayó la empresaria.

De esta manera, Alejandra Baigorria descartó que vaya a celebrarlo junto a Said Palao, con quien empezó a convivir a raíz del inicio de la segunda cuarentena en el Perú.

Por otro lado, tampoco considera que sea el mejor momento para invertir en costosos regalos o festejos. "Es momento de ahorrar", apuntó.

¿QUÉ DICEN LOS DEMÁS COMPETIDORES DE "ESTO ES GUERRA"?

Así como Alejandra Baigorria, otros integrantes del reality se animaron a contar si durante San Valentín son detallistas con sus parejas o si no celebran la fecha.

Melissa Loza admitió que le gusta sorprender con detallistos. Si bien animó a compartir con la pareja y la familia, ella aprovechó la ocasión para recordar al público de "respetar confinamiento".

Por su parte, ni Mario Hart ni Yaco Eskenazi se consideran detallistas, pero sí lo son para sorprender a sus respectivas parejas. El piloto dijo que le da igual San Valentín, pero que a su esposa Korina Rivadeneira sí le hace ilusión. "Me tengo que esmerar en estos días para sorprenderla", comentó.

Mientras que Yaco Eskenazi dijo que aprendió de Natalie Vértiz: "ella me genera esas ganas de tener detalles porque yo creo q no era tan así. Natalie me ha enseñado a disfrutar y pasar bonito. Ademas ella siempre tiene detalles lindos".

