Samahara Lobatón se convirtió en madre por primera vez, así lo anunciaron ella y sus familiares desde las redes sociales. En compañía de su progenitora Melissa Klug, la joven conoció a su pequeña Xianna, a quien ha preferido no mostrar públicamente con el motivo de respetar su intimidad.

En su cuenta oficial en Instagram, la hija de Abel Lobatón detalló la razón para no mostrar el rostro de su primera hija a sus seguidores. Para ella, tiene que ver con respetar la intimidad de la pequeña; pero no descarta que no vaya a revelarla cuando sea más grande.

“Para los que me preguntan por qué no muestro a Xianna, es porque todavía [queremos] dejar su carita para nuestra intimidad. Es tan chiquita, los bebés son tan vulnerables que no quiero exponerla para nada. Espero que me entiendan”, expresó Samahara Lobatón en sus historias de la red social. “Cuando esté un poco más grande, se las mostraré. Es preciosa y perfecta”, señaló.

SU LABOR DE PARTO

El pasado 14 de octubre, la segunda hija de Melissa Klug empezó a sentir malestares, pero no estaba segunda de que estaba entrando en trabajo de parto. Junto a su pareja Youna, asistió a la clínica con dilatación 1 y pasó todas las pruebas, incluida del nuevo coronavirus, para ser atendida.

“Comenzaron a hacernos las pruebas de la COVID-19, de riesgo quirúrgico y una placa a los pulmones. Cuando ya estaba todo bien, nos tenían que subir a piso y eran las 6 a.m., pero no avanzaba mi dilatación, me pusieron oxitocina para que empezara a dilatar más rápido”, contó Samahara Lobatón.

Al no avanzar la dilatación, ella tuvo que dar a luz por cesárea. “A las 10 a.m., la bebé empezó a disminuir su frecuencia cardiaca y el doctor nos dijo que teníamos que hacer una cesárea de emergencia (…) Nunca dilaté y Xianna necesitaba salir”, detalló la ex chica reality en Instagram. “A las 3:45 p.m., nació Xianna. Fue lo más hermoso de mi vida”, subrayó.

