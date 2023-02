Samahara Lobatón da la bienvenida a su primera bebé y es acompañada por sus familiares más cercanos. | Fuente: Instagram

Samahara Lobatón anunció que se convirtió en madre por primera vez. A través de sus redes sociales, la hija de Melissa Klug compartió una fotografía de su pareja con la bebé Xianna en brazos. Por otro lado, sus familiares más cercanos acudieron al nacimiento de la pequeña y le dedicaron tiernos mensajes.

En sus historias de Instagram, la hija de Abel Lobatón compartió la primera imagen de su bebé, quien estaba en los brazos de su novio Youna. “Gracias, Dios. Los amores de mi vida”, escribió en la descripción, confirmando así el recibimiento de su primera hija tras llevar gran parte de su embarazo durante la cuarentena.

Samahara Lobatón se convirtió en madre por primera vez. | Fuente: Instagram

SU FAMILIA CONOCIÓ A LA BEBÉ

Su madre Melissa Klug estuvo presente en la emotiva escena y no pudo evitar emocionarse con su primera nieta, a quien sostuvo en sus brazos. “Me explota el corazón de felicidad. Bienvenida mi baby Xianna, te amamos princesa”, fue el mensaje de la expareja de Jefferson Farfán para la bebé de Samahara Lobatón.

Asimismo, estuvieron allí sus hermanas Gianella Marquina y Melissa Lobatón. Ambas dedicaron unas tiernas palabras a su sobrina Xianna. “Las amo con todo mi corazón. Bienvenida el mundo. Te amo, chiquitita”, escribieron en sus redes sociales tras acudir en compañía de la menor de las Lobatón.

Samahara Lobatón se convirtió en madre por primera vez. | Fuente: Instagram

Melissa Klug conoció su nieta, la bebé Xianna de Samahara Lobatón. | Fuente: Instagram

SOBRE SU SITUACIÓN ECONÓMICA

En conversación con Magaly Medina, Samahara Lobatón señaló que, por el momento, su pareja, Youna, realiza cortes de cabello en la casa, pues no tiene un local propio en el cual trabajar.

“Corta en la casa, pero solamente a un círculo cercano y es todo un tema para que corte ahorita. No (todavía no tiene una barbería propia)”, dijo Samahara Lobatón.

En ese sentido, la popular 'Urraca' le preguntó sobre si le preocupaba esta situación, pero Samahara Lobatón aseguró que lo más importante para ella es vivir tranquila y con amor.

"Sí, siempre lo he dicho, es una forma de pensar que tengo y lo he pensado toda mi vida. Está bien, sí necesitamos de las cosas materiales, pero para mí no es indispensable las cosas materiales, yo prefiero vivir en un departamento, con mucho amor, un ambiente de armonía, de calma”, dijo la exchica reality.

"Igual los dos trabajamos, yo siempre he sido muy independiente, siempre he trabajado”, afirmó.

