Salim Vera le responde a Leslie Shaw: "Ojalá me llamen en 5 años para cantar en los Panamericanos" | Fuente: Composición

El vocalista de Libido, Salim Vera decidió responderle a Leslie Shaw quien deslizó una burla hacia él al decir que "de repente en cinco años lo llaman" para cantar en los Juegos Panamericanos. Situación que fue provocada después de que Salim enviara indirectas sobre el supuesto uso de playback en la ceremonia inaugural de Lima 2019, en la que participó junto a Luis Fonsi.

"No entiendo por qué dijo eso, yo no dije nombre, pero ojalá me llamen en cinco años- para cantar en los Juegos Panamericanos-, no tengo ningún problema", dijo al diario Perú21.

Además, descartó cantar alguna vez con Leslie Shaw. "No creo que tenga que cantar con Leslie Shaw, no tiene nada que ver con mi género (rock)", explicó.



Salim Vera le responde a Leslie Shaw: "Ojalá me llamen en 5 años para cantar en los Panamericanos" | Fuente: Instagram

SALIM VERA VS. LESLIE SHAW

Luego de que Salim Vera, vocalista de la famosa banda de rock peruana Libido, enviara algunas indirectas a Leslie Shaw por inclinarse hacia ritmos urbanos, como el reguetón, y también por el supuesto uso de playback durante su presentación junto a Luis Fonsi, en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Lima 2019, la rubia ha decidido responderle.

“Hoy les daré a los tarmeños el mejor concierto de sus vidas y sin playback... Doy clase de canto a reguetoneros”, fue el irónico mensaje que escribió Salim Vera en alusión a la presentación de Shaw y Fonsi.

Es así que la intérprete de “Faldita”, quien fue contactada por el cantautor peruano GianMarco para interpretar “Échame la culpa” junto a Fonsi, ha arremetido contra el roquero, en declaraciones a el programa “En exclusiva”. “Me da risa. Quizás dentro de cinco años lo llamen [a los Panamericanos]”,dijo.

Sin embargo, la mezquindad no caracteriza a la cantante, ya que no evitó decir que le gusta la voz del intérprete de “En esta habitación” y “Frágil” la forma en la que se desenvuelve junto a los demás integrantes de su banda.