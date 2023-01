Salim Vera a Toño Jáuregui sobre posible reencuentro de 'Libido': 'Si el 2021 nos reúne, que así sea' | Fuente: Archivo

Los fanáticos del rock peruano sueñan con un reencuentro de los miembros originales de Libido desde la separación de Salim Vera y Manolo Hidalgo del lado de Toño Jáuregui. Este 9 de abril de 2020, cumpleaños de Salim, Toño sorprendió al saludarlo y estar de acuerdo con un posible reencuentro de la banda.

“Feliz cumpleaños Salim, espero que la pases bien! Estoy de acuerdo en hacer la reunión de #Libido. Solo sentémonos a conversar luego de la cuarentena y preparemos un gran concierto para el 2021. Después, cada uno puede seguir en lo suyo”.

Salim no tardó en contestar el salud de Toño y dejar abierta la posibilidad de una reunión el próximo año. "Gracias Antonio por el saludo... agradezco tus buenos deseos, sobre todo en estas épocas duras que nos está tocando vivir a todos, espero que te encuentres bien y si el 2021 nos reúne, que así sea. Paz", mencionó.

LA POLÉMICA

Toño Jáuregui, exbajista de “Libido”, habló con el diario Correo y contó la razón por la que él y Salim Vera decidieron tomar caminos separados: “Yo tenía un liderazgo bastante fuerte en todos los aspectos, las decisiones, las canciones, y creo que eso empezó a pesar. Pudo haber tenido una solución, pero Salim ya no quería que mis canciones vayan o decía que mis gustos musicales ya eran diferentes a los de él”.

Después agregó que le dolió perder a una persona a la que consideraba su “mejor amigo”: “Sin embargo, él no tenía propuestas. Prácticamente era la destrucción del grupo. Hubo un desgaste y en ese desgaste ya hubo mala onda. Allí decidimos separarnos. Y cuando yo empecé mi nuevo proyecto, no me apoyaron. Que tu hermano, que tu mejor amigo, después se convierta en tu enemigo es lo más duro”.

