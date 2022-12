Rodrigo González y Tilsa Lozano son citados a audiencia | Fuente: Instagram

Tras el pedido de garantías personales de Tilsa Lozano en contra del exconductor Rodrigo González, la Subprefectura citó a ambos personajes a una audiencia para que ambos lleguen a un acuerdo pacífico.

De acuerdo al documento difundido por diario Trome, el próximo martes 25 de febrero, a las 11 de la mañana, Rodrigo González y Tilsa Lozano deberán acudir a la sede del Ministerio del Interior para la audiencia que “tiene como propósito escuchar a los intervenientes a fin de que lleguen a una solución armoniosa”.

“Se exhorta a los intervenientes que durante la audiencia guarden una conducta de respeto mutuo, evitando cualquier manifestación hostil, violenta y/o de agresión entre los mismos”, detalla la citación.

De esta manera, Lozano podrá explicar los hechos que -según su denuncia- alteran su “calidad de persona y no solo el desempeño natural de mi vida cotidiana, mi paz y mi tranquilidad, sino la de mis hijos, mi familia y de todas las personas que trabajan para mí”.

Como respuesta a esta denuncia, González recalcó su inocencia y apuntó que fue Tilsa Lozano quien mintió a sus seguidores mediante sus redes sociales.

“¡Rodriguistas, paren todo, por favor!”, dijo en sus ‘stories’ de Instagram el exconductor televisivo. “Acabo de llegar a mi casa y esto les tengo que contar. En resumidas cuentas, Tilsa Marcela Lozano Sibila ha solicitado garantías personales porque dice que, desde hace algún tiempo, el denunciado Rodrigo González Lupis viene acosándome, difamándome, insultándome, humillándome a través de su red social”, añadió.

“Ahora ella dice que no puede vivir tranquila porque con mi plataforma de entretenimiento opino libremente. ¿En qué le he difamado? Acaso ella no le ha mentido a la gente y no ha usado la influencia que ella puede tener en cierto grupo de personas para vender productos con información fraudulenta”, señaló.

