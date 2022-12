Magaly Medina se refirió a la polémica entre 'Peluchín' y Latina | Fuente: Instagram

Este martes se conoció que la gerente de entretenimiento de Latina denunció a Rodrigo González por presunta violencia contra la mujer, pero previo a ello, la conductora de “Magaly Tv: La firme” criticó las decisiones que ha tomado su excasa televisora contra el popular ‘Peluchín’.

Tras la polémica entre Rodrigo González y Latina, Magaly Medina recordó que cuando ‘Peluchín’ era conductor de “Amor amor amor” y “Válgame Dios” lo apoyaban en las declaraciones que daba frente a las pantallas, sin embargo, ahora que critica a “Mujeres al mando” desde sus redes sociales “quieren callarlo”.

“Cuando Rodrigo estaba 11 años en esa pantalla, criticando y riendo, ahí no les molestaba. Ahora que está fuera de su pantalla, en una red sociales, donde lo ve más gente que cualquiera de sus programas, ahora sí se convierte en un mosquito que hay que eliminar”, acotó.

Asimismo, la conductora recalcó que las personas que están en televisión “estamos expuestas a críticas”, indistintamente del género o condición, por lo que recomendó otra profesión a quienes se quejan.

“Ahí sí, la cuestión de género, soy una mujer, estoy embarazada, estoy gestando, no me puedes decir, no me puedes tocar ¿por qué? Las personas que estamos en TV estamos expuestas a críticas, independientemente de nuestro género”, indicó Magaly Medina.

“La TV es una jungla donde sobreviven los más fuertes. Los debiluchos se pueden ir yendo. Esos que se van donde su gerente a llorar, a decirles ‘me han dicho tal cosa’, así no. vayan a su casita y dediquense a otra cosa. La pastelería es un buen negocio”, agregó la popular ‘Urraca’.

