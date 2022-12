Rodrigo González habló sobre su situación sentimental. | Fuente: Instagram

Este lunes, Magaly Medina tuvo como invitado exclusivo a Rodrigo González, más conocido como “Peluchín”, quien reapareció en la pantalla chica tras ausentarse siete meses, desde que dejó el programa Válgame Dios de Latina.

El polémico 'Peluchín' habló con la conductora de “Magaly Tv: la firme” sobre el distanciamiento que se dio entre ambos y respecto a algunos personajes de la farándula local, pero también fue consultado sobre su situación sentimental.

Rodrigo González, quien tuvo una larga relación amorosa con Sean Rico, recalcó que no le gusta exponer su vida privada en televisión, debido a que siempre hay gente que no le son de su total agrado y confianza.

“Hay cosas que en televisión no me gusta decir... Hay algo que me encanta del mundo de las plataformas digitales porque hay gente que te quiere seguir, sabe cómo es tu contenido y sabe cómo es tu manera de ser. Ellos van y te buscan... Sin embargo, en la televisión entran de todas partes, quienes te quieren y no te quieren. Entonces yo mi vida privada la prefiero mantener ahí”, señaló.

Ante ello, Magaly Medina cuestionó que ‘Peluchín’ no hable de su situación sentimental, por lo que insistió: “Tú quieres saber todo lo que hace la gente en su vida privada, pero tú no quieres".

Sin embargo, Rodrigo González se mantuvo firme y aclaró que, pese a ser un personaje polémico y del espectáculo peruano, él sabe cómo mantener en reserva sus sentimientos y su vida amorosa.

“¡Para que veas Magaly! Se puede hacer el carrusel y no te tienen que dar vuelta. Puedes estar muy expuesto ante el mundo todos los días, pero si tú quieres reservar algo, sí se puede hacer", sentenció.

