Rodrigo González 'Peluchín' visitó el programa de Magaly Medina y habló sobre la reunión que tuvo con Jefferson Farfán hace unos años cuando conducía el programa "Amor, Amor, Amor".

El exconductor televisivo señaló que el futbolista le daba información para su programa y nunca fue amigo de él, pese a que alguna vez se fue fiesta con él.

"Tú sabes lo difícil que es hacer programa en verano, porque el control remoto cambia de mano, los chicos están de vacaciones. Entonces, hay que ingeniárselas y sacar el programa adelante. Entonces me dices, vamos al sur que va a estar Farfán, lo conoces ahí y podemos hacer una nota para el lunes. Me dijeron eso y yo ya estaba con el carry on listo", dijo Rodrigo González.

Asimismo, 'Peluchín' contó detalles de cuando conoció a Jefferson Farfán. "Me lo presentan y me cayó muy bien porque es buena gente y no es mala persona, Farfán. Es súper buena gente con sus amigos. Fue la impresión que me dio", agregó.

Además, el expresentador mencionó que el futbolista de la Selección Peruana le daba información para su programa de televisión y cuando él las hizo públicas, fue bloqueado por Farfán.

"Hablábamos, chateábamos y me daba información, porque tú sabes que a Farfán le gusta tener a personas escogidas para pasarles información. Entonces, yo me dejo, pues. Si tengo pepas para mi programa. Pero cuando empecé a decir las cosas como siempre las decía, me bloqueó. Nunca hubo una amistad ni una cosa más allá", concluyó.

