Rodrigo González tuvo una entrevista online con Magaly Medina y sorprendió al revelar que Paolo Guerrero le envió un mensaje donde aclara que no es machista.

Como se recuerda, el futbolista estuvo en el ojo público hace unas semanas cuando hizo una transmisión en vivo con Jefferson Farfán y señaló que el no tendría una relación con Alondra García Miró si es que a ella le toca grabar escenas de besos en la telenovela en la que trabaja.

Esta vez, el futbolista señaló que sus palabras se malinterpretaron y que él apoya a su pareja en su trabajo como actriz.

"Yo a Alondra la apoyo en todo y ella es la que toma la decisión en todos sus proyectos. Yo trato de darle amor, cariño y soporte. Me gusta verla crecer y cuando logra sus objetivos. Creo que mal interpretaron mis palabras, no me expliqué bien por que el tema de la conversación era otra y quizá me descuidé en eso", dijo Paolo Guerrero en su mensaje a Rodrigo González.

Sin embargo, Magaly Medina opina que el futbolista si es machista y quedó demostrado el día de la transmisión en vivo con Jefferson Farfán.

"Yo creo que él es un machista total. Además, ella (Alondra García Miró) misma lo dijo: 'Yo privilegio mi relación'. Está bien todos privilegiamos nuestra relación, pero lo que ella está haciendo es cumplir méritos y pasando todos los procesos que le está pidiendo Paolo para para llegar al altar con ella", agregó Magaly.

