Rodrigo González 'Peluchín' arremetió contra Susana Umbert y Mónica Cabrejos. | Fuente: Composición

Rodrigo González 'Peluchín' opinó sobre las últimas ediciones de "Válgame...", espacio que antes conducía bajo el nombre de "Válgame Dios". El expresentador de televisión señaló que los culpables del bajo ráting del programa son el equipo de producción y los nuevos conductores.

"Vergonzosas producciones y manotazos de ahogada de la mata programas Susana Umbert, desesperados intentos de Mónica Cabrejos por hacerse notar y que lo único que consigue es que se le salga lo acomplejada que siempre ha sido por los cuatro costados pero lo maquilla siempre con aires de superioridad y diva (de 3 puntos)", escribió el popular 'Peluchín' en su cuenta de Facebook.

Como se recuerda, el expresentador renunció a Latina en agosto de 2019, luego de que el canal de televisión contratara como nueva figura a Cathy Sáenz, exproductora de "Esto es guerra", y con quien tuvo una disputa legal.

En el 2015, el exconductor la tildó como 'Candy Mamacha' y aseguró que había 'atrasado' a Tula Rodríguez, dejando entrever un romance con Gino Barberi, expareja de la también conductora.

ARREMETE CONTRA MÓNICA

Asimismo, le envió un contundente mensaje a Mónica Cabrejos. "No le bastó con hundir 'Al sexto día' ahora también “Válgame...” ¿Cómo se llamará su próximo programa? ¿Sálvame Dios?", concluyó.

¿QUÉ DIJO CATHY SÁENZ?

Con la llegada de Cathy Sáenz a Latina, se produjo una gran salida: Rodrigo González y Gigi Mitre renunciaron al canal y a "Válgame Dios". En su momento, el popular 'Peluchín' calificó de "puñalada" la contratación de la productora quien le ganó un juicio por difamación.

Sáenz prefiere no enfocarse en sus comentarios y recalca que la decisión de abandonar Latina fue de ellos. "Es cuestion de él ('Peluchín) [...] La gente es dueña de su vida y hace con ella lo que quiere. Yo no he mandado que renuncie nadie. Ellos decidieron irse y de repente ya los volveremos a ver", apuntó la conductora a RPP Noticias.

De no haberse dado la renuncia, Cathy Sáenz aseguró que no tendría problema de trabajar en el mismo canal que Rodrigo González. En ese sentido, recordó el caso de Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez, ambas figuras de América TV. "Si Gisela que es la diva máxima de la televisión no renuncia, yo qué voy a renunciar. Sería sacado de los pelos", apuntó.

Asimismo, se mostró decidida a competir con quien sea. Ya sea 'Peluchín' o la misma Valcárcel, siendo ella una de las mujeres de la televisión que mas admira.

Te sugerimos leer