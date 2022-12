'Peluchín' no asistió a citación de Tilsa Lozano en la comisaría de Miraflores. | Fuente: Instagram

El exconductor de televisión, Rodrigo González ‘Peluchín’, no se presentó en la comisaría de Miraflores luego de que Tilsa Lozano lo demandara por supuestamente difamarla, acosarla e insultarla por las redes sociales.

Ante esto, el abogado de la modelo, Yorry Warthon, aseguró que él estaría buscando anular el procedimiento legal que hay en su contra.

“Es un ardid, una artimaña. Esto lo hace claramente de manera tendenciosa para obstruir el procedimiento”, aseguró. Además, agregaron que Rodrigo González solo hizo llegar un documento aclarando que no existen pruebas para que lo demanden.

“Los medios probatorios son públicos, están en todas las redes sociales. Todos los insultos que existen hasta la fecha son de orden público conocidos a nivel nacional, no entiendo por qué Rodrigo González indica que no hay material probatorio, cuando este material sobra y basta para que le den un fallo favorable a Tilsa Lozano”.

Yorry Warthon generó polémica al comentar que no solo se ha cometido violencia contra la mujer con su defendida, también violencia económica solo porque la exvengadora trabaja con su imagen:

“Algo que es importante es que existe la violencia económica, porque Tilsa trabaja con su aspecto físico. Si tenemos un sujeto que constantemente la está maltratando de manera pública por su físico, hay una violencia económica contra ella”.

DEFENSA DE ‘PELUCHÍN’

Como respuesta a la denuncia de Tilsa Lozano, Rodrigo González recalcó su inocencia y apuntó que fue ella quien mintió a sus seguidores mediante sus redes sociales. “Ahora ella dice que no puede vivir tranquila porque con mi plataforma de entretenimiento opino libremente. ¿En qué le he difamado? Acaso ella no le ha mentido a la gente y no ha usado la influencia que ella puede tener en cierto grupo de personas para vender productos con información fraudulenta”, señaló.

Cabe resaltar que la modelo envió una carta notarial en el que lo acusa de presunto acoso por redes sociales.

