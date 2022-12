Karen Schwarz volvió a responder a Rodrigo González por incluir a su hija en una publicación en redes sociales. | Fuente: Instagram

Karen Schwarz volvió a dirigirse a Rodrigo González, después de que el expresentador de televisión incluyera una fotografía de la conductora de “Mujeres al Mando”, junto a su hija, en sus historias de Instagram.

El popular “Peluchín” publicó la imagen en redes sociales con el objetivo de demostrar que la ex reina de belleza ve el programa “Esto es Guerra”. Cabe resaltar que el exconductor de “Válgame Dios” cubrió la cara de la menor.

“No somos absolutamente amigos, conmigo te puedes meter cuantas veces quieras, pero yo te tengo bloqueado y tú me tienes bloqueada, me llegan mensajes donde me decían que salía mi hija y eso si no lo voy a permitir”, comentó Karen Schwarz durante la emisión de “Mujeres al Mando”.

“Tú has puesto a mi hija dentro de tu contenido donde ofendes a las personas, tu contenido no va acorde con mi hija, no va acorde con lo que yo quiero para mi hija”, añadió.

De esta forma, la presentadora de “Mujeres al Mando” aseguró que así haya tapado el rostro de su hija, no le permitirá que se publique su imagen en redes sociales. Schwarz afirmó que como madre está en el deber de defender a su familia.

“Que mi hija se encuentre dentro de tu contenido, así la hayas tapado, eso no te lo voy a permitir de ninguna manera. No me conoces y como la madre que soy, voy a defender a mi familia. Ya me cansé, pero yo voy a defender a mi familia (...) Con mi hija ni de broma”

RESPUESTA DE “PELUCHÍN”

“Peluchín” respondió esta mañana las críticas de Karen Schwarz, y consideró que hizo lo mismo que la conductora en el programa matutino de Latina. “¿Quién se ha metido con tu hija? Yo hice lo que tú también haces todos los días en tu programa, por ejemplo, cuando hablas de Farfán. ¿Tú no le tapas la cara a sus hijos para hablar de él?”, refirió Rodrigo González en Instagram.

“En todo tu contenido, exhibes y publicas todos los días a tu hija. Yo solo quería demostrar que te gusta ver la competencia y le tapé la cara. Yo hice lo correcto y le tapé la cara”, agregó.

