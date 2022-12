Rodrigo González opinó de la controversia entre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez en la Teletón 2019. | Fuente: Composición

Pese a que la Teletón 2019 se celebró el 8 y 9 de noviembre, diversas figuras de la farándula local continúan hablando de la polémica que se generó en la cruzada solidaria entre Gisela Valcárcel y las figuras de ProTV.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel fue acusada de pedir expresamente no compartir escenario con Tula Rodríguez, una presunta polémica que la popular 'Señito' desmintió en diversos programas como: "Magaly TV: La firme".

Esta vez, Rodrigo González 'Peluchín', quien está alejado de la televisión, utilizó sus redes sociales para referirse a la participación de Gisela Valcárcel en la Teletón y opinó sobre la conversación que sostuvo la conductora con Magaly Medina.

"Ayer (lunes 11 de noviembre) todos vimos la llamada de Gisela (Valcárcel) al programa de Magaly (Medina)… ¿Qué pasó ahí? No sé, es la primera vez como que yo siento, huelo, que se ha visto desenmascarada y que esa ‘ancla’ a la que se referían es ella", dijo 'Peluchín' en sus historias de Instagram.

El exconductor de "Válgame Dios" reconoció que la presencia de Gisela en la Teletón es fundamental, pero pese a ello, la presentadora no puede elegir quienes participan y quienes no.

“No estamos discutiendo aquí que ella tiene, como todos los que quieren ir allí un buen fin que es ayudar, pero no es un evento para que se luzca ella sola y todo esto que ocurre a su alrededor genera malestar y ella tiene que aprender a reconocerlo”, agregó.

Asimismo, 'Peluchín' señaló que no le cree a Gisela y que sería Tula Rodríguez quien puede desmentir a la conductora de "El Dúo Perfecto".

“O sea, mandan a sacar todo un opening todo lo que habían ensayado, no viene todo tu canal y tú ¿no te enteraste? Ya pues Gisela, no subestimes a la gente ¡No te pases! No supiste ni cómo justificar (lo que hizo) cuando Magaly te preguntaba y te metiste a hacer metáforas que solo tú entiendes”, comentó.

“Lo que a mí me han contado, es que en América TV están muy molestos porque ella ha llamado, porque esta vez no le importó nada, (…) al programa de la competencia a aclarar esto y a limpiarse (...) Tula va a desmentir esto o va a decir lo que realmente pasó”, concluyó.

¿QUÉ DIJO GISELA VALCÁRCEL?

Esta vez, Gisela Valcárcel se vio en el ojo de la tormenta, debido a que la productora ProTV, reconocida por realizar los programas "Esto es guerra" y "En boca de todos", no hizo participar a sus figuras por un presunto pedido de la popular 'Señito' de no reunirse con Tula Rodríguez.

Fue la misma Valcárcel, quien en conversación con RPP Noticias negó que esto haya ocurrido y precisó que lo más importante de la Teletón era recaudar el dinero que tanto necesita la clínica San Juan de Dios.

"La idea de la Teletón se podía desvirtuar. La atención se iba a distraer si Gisela y Tula desfilaban juntas. Que lo hagan cada una por su lado, esa hubiera sido una buena idea. Si alguien quiere la foto de Tula y mía, yo se las doy mañana, pero no me hubiera gustado que sea en la Teletón. No entiendo por qué me han metido en una problema tan feo y mezquino", dijo Gisela Valcárcel al programa "Encendidos" de RPP.

Asimismo, la conductora descartó que previamente a su participación en la Teletón 2019, le haya comunicado o consultado sobre alguna decisión de las figuras que iban a participar de la cruzada solidaria.

"Dos días antes, la producción de Teletón nos presenta las historias. Entonces, no existe una pauta, yo nunca he visto una. En ese mismo momento, el productor nos dice coloquemos aquí o acá. Mis compañeros que van desde hace muchos años saben que hay un espíritu de solidaridad", agregó.

Finalmente, Gisela Valcárcel precisó que si la producción de Teletón, le proponía co-animar con Tula Rodríguez, ella no hubiera tenido ningún problema de hacerlo.

"Te digo sinceramente, lo hubiera hecho (co-animar con Tula Rodríguez). Creo que hubiera sido incómodo, pero lo hubiera hecho (...) Tula y yo nunca más volvimos a hablar. Hace 12 años decidí que me iba a quedar callada y nunca más volví a hablar con ella, no tengo problema en hacerlo, pero no se dio. Cualquier persona que ha estado casada con un hombre y ese hombre decide terminar el hogar y al mes se consigue otra persona me sabrá entender", concluyó.

