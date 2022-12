La conductora le reclamó por una imagen en donde aparece su hija. | Fuente: Composición

Rodrigo Gonzáles le respondió a la conductora de Latina Karen Schwarz, quien le reclamó por una publicación en donde aparece su hija Antonia. El también influencer le señaló por medio de Instagram que él en ningún momento quiso hablar de la pequeña.

"¿Quién se ha metido con tu hija? Yo hice lo que tu también haces todos los días en tu programa, por ejemplo cuando hablas de Farfán. ¿Tú no le tapas la cara a sus hijos para hablar de él?", expresó Gonzáles.

"En todo tu contenido, exhibes y publicas todos los días a tu hija. Yo solo quería demostrar que te gusta ver la competenica y le tapé la cara. Yo hice lo correcto y le tapé la cara", añadió.

Schwarz, por medio de stories, le pidió al exconductor que no utilice los videos que ella sube a su cuenta de su hija Antonia, luego de que este subiera un pantallazo en donde se le ve a la modelo viendo "Esto es Guerra" en compañía de la menor.

"No vuelvas a agarrar un video de mi hija. Eso no te lo voy a permitir. Ten cuidado. Tómalo como quieras, pero con ella no te metas", indicó la conductora de "Mujeres al mando".

"Yo veo 'Esto es guerra', me encanta y estaba con mi hija pasando un bonito momento. Si quieres un video para burlarte de la gente, házlo, pero con mi hija no", apuntó.

