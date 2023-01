Rodrigo Cuba descartó ponerse celoso de Melissa Paredes por protagonizar escenas románticas en telenovelas. | Fuente: Instagram / Rodrigo Cuba

Luego de volver a su hogar y recibir una calurosa bienvenida de Melissa Paredes, Rodrigo Cuba brindó hace poco una entrevista al programa Teledeportes donde confesó que no siente celos de su esposa cuando le toca protagonizar escenas románticas en las telenovelas donde actúa.

La consulta vino a cuenta, pues hace unas semanas Paolo Guerrero aseveró que no podría soportar que su pareja Alondra García Miró hiciera este tipo de “escenas difíciles”. Cuba, sin embargo, consideró que para él sería “ilógico” ponerse celoso de Paredes.

“Creo que cada uno maneja su relación como mejor crea conveniente, sería ilógico que yo me ponga celoso”, manifestó Cuba. “Sí creo que sería un poco raro que me den celos, porque siempre la he apoyado en su carrera”, agregó.

Además, el futbolista recalcó lo complicado que fue separarse de su familia para irse a jugar en la Liga de México. “Era difícil porque nosotros siempre hemos sido unidos, parábamos de arriba para abajo juntos. Melissa puso parte de su sacrificio, porque sabía que yo tenía ilusión de emigrar al extranjero”, comentó.

NUEVAMENTE JUNTOS

Contó los días para tenerlo de vuelta y el pasado viernes, por fin, Melissa Paredes dio una calurosa bienvenida en casa a su esposo Rodrigo Cuba, quien debió quedarse en México durante varios meses debido al cierre de fronteras por la pandemia del nuevo coronavirus.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz compartió el emotivo momento en que recibió al futbolista en su hogar. “Lo tenemos de vuelta en casa, les cuento que acá la familia está demasiado feliz”, dijo al inicio de su publicación.

Junto a una fotografía y un video en los que pueda apreciarse el vínculo de Melissa Paredes con su esposo y su hija, la también modelo señaló en la leyenda: “Contábamos los meses, los días y las horas y, gracias a Dios, hoy estamos nuevamente juntos, completos”.

La actriz de "Dos hermanas" agradeció a todos sus seguidores, que suman más de 3 millones en Instagram, por los buenos deseos que les enviaron mientras Rodrigo Cuba estuvo lejos de su familia en México.

Te sugerimos leer