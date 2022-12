Rocío Miranda dedica un mensaje al alcalde de La Victoria George Forsyth | Fuente: Facebook

Luego de que la actriz y conductora de televisión Vanessa Terkes interpusiera una denuncia por violencia psicológica en contra de su esposo, el actual alcalde de La Victoria, George Forsyth, varias figuras públicas se han pronunciado sobre la situación que atraviesa la expareja.

Este es el caso de la exvoleibolista Rocío Miranda, quien conoce al alcalde de La Victoria y se reencontró con él en el marco de un evento que apadrinaban, por lo que esta aprovechó para tomarse una fotografía con él y hacer mención a la denuncia que pesa en su contra.

“A pesar de que siempre lo he vacilado en mis redes, el chico tiene correa y es todo un caballero. Hoy nos volvimos a encontrar para un evento deportivo donde fuimos padrinos. Espero que a pesar de las circunstancias que le está tocando vivir haga lo mejor por el distrito que lo eligió”, escribió Miranda en Facebook.

Al mismo tiempo, utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir una historia junto a Forsyth, describiéndolo como “el alcalde más mediático”.

STEPHANIE VALENZUELA RESPALDA A VANESSA TERKES

Quien sí respaldo a la exconductora de Radio Corazón fue la ex pareja de George Forsyth y actual concursante de “El artista del año”, Estefany Valenzuela, quien aseguró vivió “en carne propia” los hechos que Terkes denuncia.

"No puedo hacerme la de la vista gorda. Mi mensaje va para Vanessa no para George porque para mí él está muerto. Solo quiero decirle que: 'Yo viví en carne propia lo te está pasando y ten mucha fuerza porque nadie me hizo más daño como el que me hizo George, pero ahora estoy bien y sé que tú también lo estarás'", dijo Valenzuela.

Asimismo, Valenzuela aseguró que cree en las palabras de Vanessa, con quien se topó recientemente cuando todavía no había interpuesto una denuncia contra su todavía esposo. "Me la crucé en la radio (Grupo RPP) antes de que salga todo (la denuncia) y nos saludamos porque no hay ningún problema entre nosotras", concluyó.

