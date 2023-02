Roberto Martínez sobre su matrimonio con Gisela Valcárcel: 'Teniendo todo para triunfar, no lo hicimos' | Fuente: RPP

El exfutbolista Roberto Martínez se casó con la conductora de televisión Gisela Valcárcel en 1995 en medio de una boda transmitida por señal abierta y luego de un sonado romance.

En entrevista con el programa "Estás en todas", el excapitán de Universitario confesó sentirse arrepentido por el fin de su matrimonio con la 'Señito'.

"Y sí, me arrepiento de que teniendo todo para triunfar en nuestro matrimonio, no lo hicimos. Y sí creo que fue un error y yo se lo he dicho públicamente, creo que ella lo comparte, fue un error que nos casamos Gisela, Roberto y la gente, o sea, nos casamos con público", dijo.

La sobreexposición mediática de la relación entre Martínez y Gisela, confirma el exfutbolista, afectó mucho el matrimonio.

EL FIN DE SU RELACIÓN CON MELISSA LOZA

Roberto Martínez y Melissa Loza mantuvieron una larga relación hasta que, en el 2010, se separaron. De acuerdo al empresario, la modelo no quería que participe en "El gran show" (conducido por Gisela Valcárcel) y le dio un ultimátum.

"No quería que vaya al 'El gran show'. Hasta que un día le aclaré que iba a ir de todas maneras y me amenazó que si lo hacía, me iba de la casa. La vi sacando mi ropa de los cajones, pensé que era broma y resultó cierto", comentó a "Trome".

