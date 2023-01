El matrimonio de Gisela Valcárcel y Roberto Martínez duró tres años. De ahí, se reencontraron en la pista de baile de 'El gran show'. | Fuente: RPP Noticias

El exfutbolista Roberto Martínez es conocido por sus sonados romances con mujeres de la farándula como Gisela Valcárcel, Vanessa Terkes y Melissa Loza. El ahora empresario musical contó detalles de sus pasadas relaciones.

¿POR QUÉ FRACASÓ SU MATRIMONIO CON GISELA?

En 1995, Gisela y Roberto se casaron en una mediática boda; sin embargo solo duró tres años. El exfutbolista reconoció que su matrimonio no funcionó porque se casó "con ella y la gente". "Era un cuento de hadas, pero en la vida real no todo es felicidad", reconoció al diario "Trome".

Parece que ambos ya no se frecuentan. El comentó que ya no tiene su número telefónico, pero por su cumpleaños (en enero) le envió un vino.

El exfutbolista Roberto Martínez dio detalles de sus rupturas con Gisela Valcárcel y Melissa Loza. | Fuente: RPP Noticias / Instagram

LA RUPTURA CON MELISSA

Roberto Martínez y Melissa Loza mantuvieron una larga relación hasta que, en el 2010, se separaron. De acuerdo al empresario, la modelo no quería que participe en "El gran show" (conducido por Gisela Valcárcel) y le dio un ultimátum.

"No quería que vaya al 'El gran show'. Hasta que un día le aclaré que iba a ir de todas maneras y me amenazó que si lo hacía, me iba de la casa. La vi sacando mi ropa de los cajones, pensé que era broma y resultó cierto", comentó a "Trome".

ROMANCE CON PIERINA

El exfutbolista también sostuvo un romance con la actriz Pierina Carcelén. Él explicó que decidió terminar, un día, después de ver a la artista con un rostro pensativo. "Me di cuenta de que era mejor terminar, porque de patas nos llevábamos mejor", aseguró.

En el 2010, Roberto Martínez y Melissa Loza terminaron su larga relación. | Fuente: RPP Noticias

APOYA A VANESSA

Después de que Vanessa Terkes denunciara a George Forsyth por violencia familiar, Roberto Martínez confirmó que fue a verla.

FAMA DE GALÁN

A los 51 años, Roberto Martínez goza de una fama de galán debido a sus sonados romances. Él aseguró que su secreto es la "actitud". Actualmente, él trabaja como empresario musical y para el 20 de setiembre organiza el concierto Chiclayo Fest en el Jockey Club de la ciudad.

