Robert Downey Jr. comparó a Taylor Swift con una araña. | Fuente: Instagram

El actor estadounidense, Robert Downey Jr., que dio vida a Tony Stark, ha sido criticado luego de que, en su intento de hacer una broma, comparara a la cantante Taylor Swift con una “araña come hombres”.

Durante el programa de televisión “The Ellen Show”, Robert Downey Jr. dio un monólogo con la intención de promocionar su última película, “'Dolittle”, cinta que trata la aventura de un veterinario que puede hablar con los animales.

Robert Downey Jr. dijo que había aprendido mucho realizando la película para niños, pues encontró muchos datos curiosos sobre animales y, aunque no todos podían tomarse en cuenta por la calificación de edades, hubo uno que llamó su atención.

Fue entonces cuando el actor decidió hablar de la reproducción de los animales y mencionó que el 75% de las arañas se comen a los machos después de reproducirse, pero terminó involucrando a Taylor Swift.

"La araña literalmente se come a su ex. Esto también ha sido visto en otras especies, como las Taylors Swifts. Pero no, ella no es cruel. Ella solo escribe una canción sobre ti. Ella es una especie muy dulce", dijo el actor del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ante ello, las fans de Taylor Swift, a través de las redes sociales, han criticado al actor y han pedido que este ofrezca disculpas a la cantante.

"Taylor Swift lleva en una relación más de tres años. Tres malditos años. Sin embargo, los hombres de la industria todavía la avergüenzan. Es 2020, estamos cansados de esto", dio una usuaria en Twitter.

"Una artista escribió canciones sobre sus exnovios a lo largo de su adolescencia y todavía continúan criticándola por ello. Llamarlo por su nombre, sexismo. Alexa, play 'The Man' por Taylor Swift", escribió otra.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la polémica broma.

Te sugerimos leer