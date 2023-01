Susana Baca defiende su título de artista y habla sobre Richard Swing. | Fuente: Composición

Después de que Richard Swing se comparara con Susana Baca, la cantante peruana se sintió indignada por las declaraciones de este personaje, así que decidió dar su descargo a través de redes sociales.

“Susana Baca también es artista como yo. Ella tampoco tiene un título, ni profesión cuando ocupó el cargo de ministra de Cultura", fueron las palabras de Swing ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

A ello, la cantautora aseguró que es una persona de prestigio y no puede ser comparada con la mediocridad: “Yo no soy una "don nadie" tengo títulos, especialidades, reconocimientos. Tengo una carrera y tengo un prestigio logrado con mi sentido profesional y honradez, no soy una persona comparable con la mediocridad, con la indecencia y con lo deleznable de la política nacional, y la sociedad de los favoritismos”.

Además, Susana Baca confiesa que no pertenece al grupo de "comechados", como calificó a las personas que tienen un historial de corrupción. En su opinión, esto forma parte de una “corruptela política del ‘toma y daca’”.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA

En sus 50 años de carrera profesional, la cantante pide al Estado que los artistas demuestren verdaderamente que lo son con un título profesional o con una trayectoria verificable. “Artista es una persona que tiene una cualidad, pero que, además esta refrendada por una trayectoria académica y reconocimiento de responsabilidad, avalada por colegiaturas”, aseguró.

Con notable molestia, Susana Baca comentó que Richard Swing tiene el mismo estilo político que el excongresista Mamami e hizo recordar la razón por la que fue suspendido del Congreso por acosar a las mujeres.

“Este tiene el mismo desprecio por el ser artista y el arte...pobrecitos sus amigos y su familia que no podrán dar cara”, se lee en su mensaje.

VERDADEROS ARTISTAS

Para cerrar la idea y para que sus seguidores vean que Susana Baca no puede ser comparada con Richard Swing, hizo una analogía sobre un curandero y un doctor:

“Así como un médico para ser reconocido como médico, debe tener un título y una colegiatura, y no es un curandero, que puede ser médico, en este caso es exactamente lo mismo, no es un charlatán que puede ser artista. Hay que hacer la diferencia, entre un curandero y un doctor, y también entre un charlatán y un artista”.

