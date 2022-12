Ricardo Morán contó que tuvo COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

El productor de televisión, Ricardo Morán, sorprendió al revelar en el programa de "Mujeres al mando" que ha pasado varios días en cuarentena total, debido a que dio positivo al nuevo coronavirus.

Morán explicó que ese ha sido el motivo por el cuál no ha compartido stories al lado de sus gemelos, en su cuenta de Instagram, como solía hacerlo.

“Muchas personas me han preguntado por qué en estas últimas semanas, estos 14 días no he puesto contenido con mis hijos en mis redes, porque es muy común que yo ponga historia con mis hijos, porque lo disfruto mucho", comentó.

"Y es porque estaba en cuarentena y eso vamos a hablarlo esta noche, porque es un tema muy serio y creo que no todo el mundo lo está tomando con la seriedad que merece”, expresó.

En ese sentido, señaló que ha sido una etapa difícil, la cual desea compartir con sus seguidores, para que tomen conciencia de lo peligrosa que es la COVID-19.

“Yo la he pasado mal, he estado enfermo, la he pasado mal y quisiera contar mi experiencia, porque quiero que la gente entienda que no se debe reunir, tienen que usar su mascarilla, no pueden ir a lugares donde se concentra gente, no deben tomar dióxido de cloro, deben hacer casos a las indicaciones”, agregó.

