Ricardo Morán contó los cuidados que tiene con sus bebés para que no contraigan la COVID-19. | Fuente: Instagram / Ricardo Morán

Emiliano y Catalina gozan de la compañía de su padre otra vez. Luego de contraer la COVID-19, Ricardo Morán debió alejase de sus bebés para evitar contagiarlos, pero desde el pasado lunes pudo regresar al lado de ellos tras recuperarse del virus.

Así lo anunció a través de sus redes sociales. Y aunque no padezca más el SARS-CoV-2, el integrante del jurado de “Yo Soy” afirmó en el programa “Mujeres al mando” que continúa manteniendo sumo cuidado con su hijo e hija para que no contraigan la enfermedad.

“Los menores de dos años no están obligados a usar mascarilla, porque no entienden por qué usarla y muchos se la arranchan. A ellos les pones un sombrero o algo y se lo arranchan de inmediato”, comentó Morán.

En ese sentido, el productor del programa de imitación contó que por estos días saca a sus bebés al parque para pasear por 30 minutos, según las disposiciones del Estado. “El aire libre es lo mejor. Acuérdate que los virus habitan dentro de una casa con las ventanas cerradas con facilidad”, dijo.

Por supuesto, Morán calificó que lo más importante es seguir respetando la distancia social, usar mascarillas y lavarse las manos. “Si entre dos personas entra una vaca, entonces es la [distancia] adecuada”, detalló.

También aconsejó que pocas personas puedan tener contacto con los más pequeños. “Minimiza la cantidad de gente que se acerca a ellos. La abuelita no debería visitar, que lo vea por ‘Zoom’. Es protegerse a ellos y a la población vulnerable”, finalizó.

"LA HE PASADO MAL"

El productor de televisión, Ricardo Morán, sorprendió hace unos días al revelar en el programa de "Mujeres al mando" que ha pasado varios días en cuarentena total, debido a que dio positivo al nuevo coronavirus.

Morán explicó que ese ha sido el motivo por el cual no ha compartido stories al lado de sus gemelos, en su cuenta de Instagram, como solía hacerlo.

“Muchas personas me han preguntado por qué en estas últimas semanas, estos 14 días no he puesto contenido con mis hijos en mis redes, porque es muy común que yo ponga historia con mis hijos, porque lo disfruto mucho", comentó.

"Y es porque estaba en cuarentena y eso vamos a hablarlo esta noche, porque es un tema muy serio y creo que no todo el mundo lo está tomando con la seriedad que merece”, expresó.

En ese sentido, señaló que ha sido una etapa difícil, la cual desea compartir con sus seguidores, para que tomen conciencia de lo peligrosa que es la COVID-19.

“Yo la he pasado mal, he estado enfermo, la he pasado mal y quisiera contar mi experiencia, porque quiero que la gente entienda que no se debe reunir, tienen que usar su mascarilla, no pueden ir a lugares donde se concentra gente, no deben tomar dióxido de cloro, deben hacer casos a las indicaciones”, agregó.

Te sugerimos leer